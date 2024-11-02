Açık 18.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 02.11.2024 12:14

Ekimde en fazla ihracat yapan sektör otomotiv endüstrisi oldu

Otomotiv endüstrisi, geçen ay yaklaşık 3,6 milyar dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti.

Ekimde en fazla ihracat yapan sektör otomotiv endüstrisi oldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ekim ayında sanayi grubu sektörlerinden otomotiv endüstrisi yaklaşık 3,6 milyar dolarlık ihracata imza attı. Söz konusu sektörü, 2,5 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1,6 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü takip etti.

Ekim ayında ihracatını en fazla artıran sektör yüzde 78 ile gemi ve yat sektörü oldu.

Türkiye ihracatının yüzde 70,9'unu gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı geçen ay yüzde 4,9 artışla 16,6 milyar dolar olarak hesaplandı.

Ekimde, ihracatın yüzde 14,4'ünü oluşturan tarım grubunda yüzde 5,5'lik yükselişle yaklaşık 3,4 milyar dolarlık, ihracatın yüzde 2,4'ünü oluşturan madencilik grubunda ise yüzde 13,8'lik artışla 567,4 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

En fazla ihracat Almanya'ya

Ekim ayında 122 ülkeye ihracat artarken, en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke 1,6 milyar dolarla Almanya, 1,3 milyar dolarla ABD ve 1,2 milyar dolarla Birleşik Krallık oldu.

Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise 7,9 milyar dolarla İstanbul, 1,8 milyar dolarla Kocaeli ve 1,6 milyar dolarla Bursa olarak sıralandı.

Geçen ay 64 il ihracatını artırdı.

Ekim ayında 1374 firma ilk kez ihracat yaparken, kilogram birim değeri yüzde 7 artışla 1,56 dolara ulaştı.

ETİKETLER
Otomotiv İhracat
Sıradaki Haber
Çiğ süt primi yılın son 3 ayı için litre başına 1 lira olarak uygulanacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:12
"Sarı Kanarya" adını verdiği kağıt toplama aracıyla hayalindeki kamyon için ter döküyor
13:59
Freni boşalan kamyon iş yerine girdi
13:53
Savunma ve havacılıktan 820 milyon dolarlık ihracat
13:46
Palamut Kastamonulu balıkçıların yüzünü güldürdü
13:43
Katil İsrail'in Gazze'nin Beyt Lahiya kentine saldırısında 10 Filistinli daha hayatını kaybetti
13:37
Bakan Şimşek: Dünya ticaretinden aldığımız payı artıracağız
Melen Çayı Havzası sonbaharın renklerini kuşandı
Melen Çayı Havzası sonbaharın renklerini kuşandı
FOTO FOKUS
"Sarı Kanarya" adını verdiği kağıt toplama aracıyla hayalindeki kamyon için ter döküyor
"Sarı Kanarya" adını verdiği kağıt toplama aracıyla hayalindeki kamyon için ter döküyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ