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Ekonomi
AA 02.11.2024 12:10

Çiğ süt primi yılın son 3 ayı için litre başına 1 lira olarak uygulanacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Et ve Süt Kurumunun (ESK) piyasa regülasyonu kapsamında süt alımlarına devam ettiğini belirterek, "Ekim, kasım ve aralık dönemi için süt primini yüzde 100 artıracağız, 1 lira olarak uygulayacağız." dedi.

Çiğ süt primi yılın son 3 ayı için litre başına 1 lira olarak uygulanacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Elmadağ'ın Yeşildere Mahallesi'nde çiftçilerle bir araya geldi.

"Cuma buluşmaları" adı altında Türkiye'nin her noktasında üreticilerle görüşmelerine devam edeceklerini vurgulayan Yumaklı, "Arkadaşların burada üretimde karşılaştıkları problemleri nasıl çözebiliriz, yeni problemler olmaması için neler yapılabilir, bunları yüz yüze istişare ediyoruz." diye konuştu.

Yumaklı, tarımsal üretime yönelik desteklerin gelecek yıl 91 milyar liradan yaklaşık 135 milyar liraya yükseltildiğine dikkati çekerek, desteklerin en efektif şekilde üreticilerin daha verimli ve kaliteli üretim yapabilmeleri için kullanılacağını dile getirdi.

"Yaklaşık 50 bin tona yakın süt bu dönemde piyasadan çekildi"

Türkiye'nin üretim potansiyeli açısından daha gidecek çok yolunun bulunduğu ifade eden Yumaklı, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu yeni dönemde daha büyük bir azimle üretimimizi artıracağız inşallah. Geçtiğimiz ağustos ayının sonundan itibaren özellikle süt üretiminin fazlalaşmasıyla bir problem oluşmuştu. Et ve Süt Kurumu olarak piyasa regülasyonu görevimizi yerine getirmeye başladık. Alımlar devam ediyor. Yaklaşık 50 bin tona yakın süt bu dönemde piyasadan çekildi. Sene sonuna kadar devam edeceğiz. Gerekirse önümüzdeki yıl da buna devam edeceğiz. Ekim, kasım ve aralık dönemi için süt primini yüzde 100 artıracağız, (litre başına) 1 lira olarak uygulayacağız. Bu dönemde hem piyasa regülasyonu, piyasadan fazla olan sütlerin Et ve Süt Kurumu vasıtasıyla toplanması hem de üreticilerimize destek olması açısından 3 ay için süt primi 1 lira olarak uygulanacak."

ETİKETLER
Et ve Süt Kurumu Tarım ve Orman Bakanlığı İbrahim Yumaklı
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