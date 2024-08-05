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Ekonomi
AA 05.08.2024 12:12

Trabzon'dan 442,7 milyon dolarlık fındık ihracı

Trabzon'dan yılın ocak-temmuz döneminde 442 milyon 777 bin dolarlık fındık ihraç edildi.

Trabzon'dan 442,7 milyon dolarlık fındık ihracı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Fındık ve Fındık Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, yaptığı yazılı açıklamada, kentten 7 ayda 51 bin 582 ton fındık ihraç edildiğini belirtti.

Söz konusu dış satımdan 442 milyon 777 bin dolar kazanç sağlandığını vurgulayan Cirav, "İhraç sezonu bazında ise Eylül 2023-Temmuz 2024 dönemini kapsayan 11 aylık süreçte 75 bin 564 ton karşılığı 608 milyon 653 bin dolarlık ihracat yapıldı" ifadesini kullandı.

Cirav, yeni sezon için TMO'nun fiyatları hasat öncesi açıklamasının çok faydalı olduğunu vurgulayarak, istikrarlı fiyat oluşumu için üreticinin ürünü hemen satışa sunmaması, piyasa ve fiyat hareketlerine dikkat etmesi önerilerinde bulundu.

Fındık toplama ve kurutma işlemlerinde de üreticinin çok dikkatli hareket etmesi gerektiğine işaret eden Cirav, fındığın daldan düşer olgunluğa ulaşması akabinde toplama işleminin yapılması, kurutma işleminin nemli ortamda yapılmaması ve fındığın yağmur altında bekletilmemesi gerektiğini aktardı.

Cirav, bu şartlara uyulmadığında üreticinin fındığının tam randımana ulaşmadığını, bu durumun da fiyat oluşumunda belirleyici olduğunu aktararak, yeni sezonun başta üretici olmak üzere tüm paydaşlar için verimli olması temennisinde bulundu.

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