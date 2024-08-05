Türkiye rekabet ve nitelikli iş gücünü artırarak daha fazla yatırım çekecek

2024-2028 dönemi UDY Stratejisine göre, Türkiye'de yatırım ortamı rekabetçiliği için yeşil ve dijital dönüşümü destekleyecek nitelikli UDY projelerinin çekilebilmesi adına yatırımcılara sunulan teşvik mekanizmalarının etkinliği artırılacak.

Bu kapsamda uluslararası firmaların ortak hizmet merkezlerini Türkiye’ye kazandırmak üzere kolaylaştırıcı ve teşvik edici uygulamalar hayata geçirilecek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) programında stratejik önceliklendirme yapılacak.

Aynı zamanda sanayinin yeşil ve dijital dönüşümünü hızlandıracak teşvik mekanizmaları hayata geçirilecek.

Nitelikli UDY profillerinin ihtiyaç duyduğu yatırım yerlerinin, çevresel ve sosyal etkileriyle birlikte lojistik gereksinimleri de dikkate alınarak geliştirilmesi, dijital ortamlarda sunulması ve arazi tahsis süreçlerinin kolaylaştırılması sağlanacak.

Yatırımcıların faydalanması için uygun yatırım yerlerini içeren yatırım yeri envanteri oluşturulacak.

Yatırım yeri tahsis süreçlerinde etkin bir koordinasyon mekanizması kurulacak ve stratejik ve büyük ölçekli yatırımlarda, süreçlerin daha hızlı işlemesini sağlayacak yeni tahsis modelleri geliştirilecek.

Teknoloji girişimciliğinde yenilikçi finansman imkanları artırılacak

Teknoloji girişimciliği ekosisteminde gerekli fiziksel, hukuki ve dijital altyapı güçlendirilecek. Bu kapsamda teknoloji startup şirketleri için hisse bazlı uzun vadeli primlerin yaygınlaştırılması amacıyla düzenleme yapılacak ve girişim sermayesi yatırım fonlarına ilişkin yurt dışı yatırım limiti artırılacak.

Nitelikli UDY projelerinin hızla hayata geçmesini teminen bürokratik süreçlerin kolaylaştırılması, dijitalleştirilmesi ve maliyetlerin azaltılması sağlanacak. Yatırım süreçleri kılavuzunda belirlenen ve zaman kaybına sebep olan prosedürlerin uygulayıcı kurumlarca en aza indirilmesi sağlanacak.

Yatırımcı ile kamu kurumları arasında çıkan yatırım uyuşmazlıklarında tarafların anlaşma sürecinin en hızlı ve en az maliyetle sonuçlandırılmasını sağlamak üzere alternatif çözüm yöntemleri geliştirilecek. Aynı zamanda itiraz, istinaf ve temyiz kanun yollarına başvuru sürelerinin yeknesak hale getirilmesi ve bu sürelerin tebliğden itibaren başlamasına ilişkin düzenleme çalışması yapılarak iş ve yatırım ortamında düzenleyici çerçevenin iyileştirilmesi sağlanacak.

Ülkemizdeki uluslararası yatırımcı faaliyetlerinin derinleştirilmesi, AR-GE ve tasarım gibi daha katma değerli alanlara yöneltilmesi ve genişleme türü yatırımlarının artırılması için çalışmalar yürütülecek. Alanında öncül bilimsel ve teknolojik bilgi üreten ulusal veya uluslararası firmaların Türkiye’de kuracağı AR-GE laboratuvarları desteklenecek.

Nitelikli insan kaynağına erişimin sağlanması

Uluslararası yatırımcılar için yatırım yapacakları lokasyonu seçerken nitelikli insan kaynağına erişim kriteri daha belirgin hale geldi.

Bu bağlamda Türkiye’nin yeşil ve dijital (ikiz) dönüşüm çerçevesinde ihtiyaç duyduğu nitelikli beşeri sermayenin geliştirilmesi sağlanacak ve geleceğin mesleklerinin ortaya çıkardığı yeni çalışma modellerine uygun mevzuat çalışmaları yapılacak.

Diğer yandan uzaktan ya da yerinde yurt dışına çalışmakta olan yazılımcıların yerli bilişim sektörünün katma değerini artıracak şekilde istihdam edilebilmeleri için önlemler alınacak.

İkiz dönüşüm sürecinde ihtiyaç duyulan mesleklerde becerilerin belirlenmesi ve bu becerileri dikkate alan eğitim içerikleri/modüllerinin geliştirilmesi, işbaşı eğitim programı ve mesleki eğitim kurslarının gerçekleştirilmesi sağlanacak. Bunun yanı sıra AR-GE ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde uzaktan çalışma uygulaması sürdürülecek.

STEM (fen, teknoloji, mühendislik ve matematik) alanlarında eğitim ve istihdamın artırılmasını sağlayacak programlar geliştirilmesi için temel bilimlere yönelik lisansüstü burs miktarı ve faydalanan sayısı artırılacak.

Araştırma deneyimine sahip nitelikli insan kaynağının artırılması için kamu destekli AR-GE projelerinde daha fazla lisans, yüksek lisans ve doktora bursiyerinin yer alması sağlanacak.

Üst seviye bilimsel ve teknolojik çalışmalar yürüten nitelikli araştırmacıların özel programlarla desteklenirken, sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversite sanayi işbirliğiyle yetiştirilmesi sağlanacak ve doktoralı araştırmacı istihdamı teşvik edilecek.

Nitelikli UDY profillerinin ihtiyaç duyduğu insan kaynağının mesleğe özgü yabancı dil becerilerinin geliştirilmesine yönelik yabancı dilde uluslararası standartlarda eğitim verilerek öğrencilerin ileri düzeyde okuma, anlama, konuşma ve yazma becerilerini edinmeleri temin edilecek.

Teknik insan kaynağının yetiştirilmesi amacıyla mesleki ve teknik öğretim kurumları ile Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) arasında işbirliği protokolleri oluşturulmasının yanı sıra yetkilendirilen yönetim birimleri tarafından özel sektör kurumlarıyla eşleştirmeler yapılacak ve mesleki eğitim alanında sektörel kümelenmeler sağlanacak.

Türkiye'nin insan kaynakları alanında uluslararası görünürlüğünün artırılması, yurt dışındaki nitelikli insan kaynağının ülkeye çekilmesi çerçevesinde nitelikli yabancı uyruklu doktoralı araştırmacı ve akademisyenlerin istihdamını özendirici ve kolaylaştırıcı çalışmalar yürütülecek.

İlk aşama girişimcileri için vize modelinin oluşturulması sağlanarak yurt dışındaki girişimcilerin Türkiye’ye gelmesini cazip kılacak düzenlemeler yapılıp, AR-GE veya ÜR-GE faaliyetlerinin yürütülmesi ilgili olarak ülkeye gelecek diğer ülke vatandaşlarına ve ailelerine ikamet ve çalışma izni verilmesinde öncelik ve kolaylık sunulacak.

İş gücüne katılımın teşvik edilmesine yönelik çalışmalar yapılacak

İş gücüne dahil olmayan nüfusun ekonomide aktif hale gelmesi amacıyla mevcut iş gücünün becerilerinin geliştirilmesi desteklenecek ve iş gücünde yer almayanların sanayinin ihtiyaç duyduğu becerilerle donatılması kamu-özel işbirliğiyle karşılanacak.

Eğitimde ve istihdamda olmayan gençlerin istihdama erişimlerini desteklemeye yönelik programların etkinliği artırılırken, kadın çalışan sayısı artışı için kaliteli, ekonomik ve erişilebilir bakım hizmetlerine ilişkin alternatif modeller geliştirilmesi ve pilot uygulamaları takiben yaygınlaştırılması sağlanacak.