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Ekonomi
AA 05.08.2024 10:39

Üreticilere 7 ayda 3 milyar liranın üzerinde hasar tazminatı ödendi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu yılın ilk 7 ayında Tarım Sigortaları (TARSİM) kapsamında, afetlerden ve risklerden zarar gören üreticilere 3 milyar liranın üzerinde tazminat ödendiğini belirterek, "Yüzde 67'ye kadar devlet prim desteğiyle üreticilerimizin emeğinin ve alın terinin yanındayız" açıklamasını yaptı.

Üreticilere 7 ayda 3 milyar liranın üzerinde hasar tazminatı ödendi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Bakan Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, tarım sigortalarının, kurulduğu günden bu yana üreticilere ciddi manada destek olduğuna işaret ederek, küresel iklim değişikliğine bağlı görülme sıklığı artan kuraklık ve sel gibi doğal afetler karşısında, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından tarım sigortalarının daha da önemli hale geldiğine dikkati çekti.

Tarım sigortalarının kapsamını her yıl daha da genişleterek çiftçilere ürünlerini her türlü afet ve riske karşı koruma imkanı getirdiklerinin altını çizen Yumaklı, "Tarım sigortaları kapsamında, yüzde 67'ye kadar devlet prim desteğiyle üreticilerimizin emeğinin ve alın terinin yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

"Üreticilerimizi desteklemeye devam edeceğiz"

Yumaklı, 1 Ocak - 31 Temmuz tarihleri arasında, tarım sigortaları kapsamında, doğal afetlerden ve risklerden zarar gören üreticilere 3 milyar lira hasar tazminatı ödendiğini bildirerek, şunları kaydetti:

"Bitkisel, sera, hayvancılık, kümes, arı ve su ürünleri branşlarında dolu, don, fırtına, hortum, sel-su baskını, yangın, heyelan, aşırı yağış, hayvan hastalık, yavru atma, hırsızlık, zorunlu kesim, ölüm, nakliye ve kaza gibi afet ve risklere karşı tarım sigortaları şemsiyesi altına giren üreticilerimizin uğradıkları zararlar karşısında tazminat ödemeleri yapılmıştır. Üreticilerimizin tarım sigortalarına yönelik artan talebinden son derece memnunuz. Bu ilgi tarım sigortalarını geliştirmedeki motivasyonumuzu artırıyor. Tarım sigortalarının öneminin önümüzdeki süreçte daha da artacağını göz önüne alarak üreticilerimizi bu alanda desteklemeye devam edeceğiz."

Tarım sigortaları kapsamında, ilk 7 aylık dönemde, büyükbaş hayvancılık için 1 milyar 764 milyon lira, bitkisel ürünler için 980 milyon 105 bin lira, küçükbaş hayvanlar için 138 milyon 500 bin lira, seracılık için 74 milyon 882 bin 828 lira, su ürünleri için 53 milyon 597 bin 167 lira, kümes hayvanları için 11 milyon 322 bin lira, arıcılık için ise 5 milyon 300 bin 548 lira olmak üzere toplamda 3 milyar liranın üzerinde tazminat ödemesi gerçekleştirildi.

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