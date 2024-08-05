Açık 30.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 05.08.2024 09:36

SGK ve maliyeden Mersin'deki 5 iş yerine 2,2 milyon lira ceza

Mersin'de umuma açık mekan uygulamasında 5 iş yerine 2 milyon 200 bin lira idari para cezası uygulandı.

SGK ve maliyeden Mersin'deki 5 iş yerine 2,2 milyon lira ceza

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, polis ekiplerince spa, sauna, hamam, masaj salonları ve eğlence mekanlarına Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile maliye personelinin de katılımıyla denetim gerçekleştirildi.

12 kişinin kayıtsız olarak çalıştığı belirlendi

Belirlenen adreslere düzenlenen uygulamada 5 farklı iş yerinde 12 kişinin kayıtsız olarak çalıştığı belirlendi.

Bu iş yerlerine ilgili kurumlar tarafından 2 milyon 200 bin lira idari para cezası uygulandı.

İş yerlerinde yaşı küçük 2 çocuk, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, Türkiye'ye giriş kaydı olmayan ve bu mekanlarda çalıştığı belirlenen 4 kişi sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresine götürüldü.

ETİKETLER
Mersin SGK Denetim
Sıradaki Haber
Konut ve otomobil satışlarında doğrulanmış ilan dönemi başlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:12
Trabzon'dan 442,7 milyon dolarlık fındık ihracı
12:15
Uluslararası Af Örgütü: Filistinli esirlere işkence ve cinsel şiddet "savaş suçu"
12:10
Hububat ihracatı yılın ilk 7 ayında 6,8 milyar dolar oldu
12:10
İngiltere'de polisin ırkçılık yaptığı yönündeki eleştiriler artıyor
12:05
Belçika'da barınacak yer sağlanmasını bekleyen yaklaşık 4 bin sığınmacı bulunuyor
12:05
Türkiye rekabet ve nitelikli iş gücünü artırarak daha fazla yatırım çekecek
Karadeniz turizmine kazandırılan Fatsa Adası alternatif gezi rotası oldu
Karadeniz turizmine kazandırılan Fatsa Adası alternatif gezi rotası oldu
FOTO FOKUS
Yapay zekayla uyku apnesini önleyen yeni bir cihaz tasarlandı
Yapay zekayla uyku apnesini önleyen yeni bir cihaz tasarlandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ