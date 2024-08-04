Az Bulutlu 32.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 04.08.2024 13:00

Sakarya ihracatının büyük payı otomotiv sektöründe

Türkiye'nin önemli otomotiv ihracatçısı illerinden Sakarya, yılın 7 ayında 3 milyar 655 milyon 928 bin dolarlık dış satıma imza attı. En fazla dış satış, 3 milyar 230 milyon 907 bin dolarla otomotiv sektöründe yapıldı.

Sakarya ihracatının büyük payı otomotiv sektöründe

Türkiye'nin önemli otomotiv ihracatçısı illerinden Sakarya, yılın 7 ayında 3 milyar 655 milyon 928 bin dolarlık dış satıma imza attı.

Ocak-temmuz döneminde ülke ihracatına yüzde 2,8 katkı sağlayan Sakarya, dış satımda İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından yedinci sırada yer aldı.

Geçen yılın ocak-temmuz döneminde 3 milyar 202 milyon 373 bin dolar ihracat gerçekleştiren Sakarya, bu yılın 7 ayında yüzde 14,2 artışla dış satımını 3 milyar 655 milyon 928 bin dolara çıkarmayı başardı.

Söz konusu dönemde en çok ihracat yapılan sektör ise otomotiv oldu. Bu alanda 3 milyar 230 milyon 907 bin dolar dış satışa imza atılırken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,4'lük artış sağlandı.

Toplamda 144 ülke ve 11 serbest bölgeye ihracat gerçekleşirken, en fazla dış satış yapılan ikinci sektör 81 milyon 279 bin dolarla demir ve demir dışı metaller oldu.

Bu sektörleri 56 milyon 914 bin dolarla çelik, 51 milyon 911 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 47 milyon 395 bin dolarla iklimlendirme sanayi, 46 milyon 775 bin dolarla makine ve aksamları izledi.

Söz konusu sektörler arasında yılın 7 ayında ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre en çok artıran sektör, yüzde 65,5 ile çelik olarak kayıtlara geçti.

Ocak-temmuz döneminde kentten en fazla ihracat 546 milyon 83 bin dolarla Fransa'ya yapıldı. Bu ülkeyi 477 milyon 998 bin dolarla Birleşik Krallık, 407 milyon 498 bin dolarla Polonya, 391 milyon 661 bin dolarla İspanya ve 309 milyon 887 bin dolarla İtalya takip etti.

ETİKETLER
Sakarya Otomotiv İhracat
Sıradaki Haber
Batı Akdeniz'den temmuzda ihracat rekoru
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:18
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
14:15
Devlet korumasındaki 4 genç YKS'de ilk on bine girdi
14:13
Gönüllü öğretmen sayesinde 71 yaşında okuma yazmayı öğrendi
13:56
Terör örgütünün gençlik yapılanması faaliyetleri iddianamede
13:49
Balıkesir'de orman yangını
13:43
Dışişleri Bakanı Fidan Mısır'da
Deyr Balah kentine sığınan Filistinli ailelerin zorlu yaşam koşulları
Deyr Balah kentine sığınan Filistinli ailelerin zorlu yaşam koşulları
FOTO FOKUS
Serebral Palsi hastası Levent Güzel üniversite eğitimini tamamladı
Serebral Palsi hastası Levent Güzel üniversite eğitimini tamamladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ