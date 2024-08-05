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Ekonomi
TRT Haber 05.08.2024 10:42

Bakan Şimşek: Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş daha çok hissedilecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Ana hedefi dezenflasyon olan programımızın her alanda olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş daha çok hissedilecek." dedi.

Bakan Şimşek: Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş daha çok hissedilecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerini değerlendirdi.

Enflasyon rakamları açıklandı
Enflasyon rakamları açıklandı

Şimşek, "Yıllık enflasyon düşüyor. Temmuzda aylık enflasyon geçici etkiler kaynaklı arttı. Yıllık enflasyon ise hazirana göre 9,8 puan azalarak yüzde 61,8'e geriledi. Ana hedefi dezenflasyon olan programımızın her alanda olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş daha çok hissedilecek. Fiyat istikrarını sağlayarak vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız." dedi.


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