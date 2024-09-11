Toplam ciro endeksleri arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı ciro endekslerini açıkladı.

Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, temmuzda yıllık yüzde 39,8 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında, yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 27,0 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 58,8 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 40,6 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 56,1 arttı.

Toplam ciro aylık yüzde 0,4 azaldı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, temmuzda aylık yüzde 0,4 azaldı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında, aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 0,3 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 8,6 azaldı, ticaret ciro endeksi yüzde 0,7 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 1,3 azaldı.