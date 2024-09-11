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Ekonomi
TRT Haber 11.09.2024 10:00

İnşaat maliyet endeksi temmuzda arttı

İnşaat maliyet endeksi, temmuzda aylık bazda yüzde 1,91, yıllık bazda yüzde 46,35 artış gösterdi.

İnşaat maliyet endeksi temmuzda arttı
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, inşaat maliyet endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,91 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46,35 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,12 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,49 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 41,01 arttı, işçilik endeksi yüzde 58,40 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,53 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46,78 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,69 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,24 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 41,82 arttı, işçilik endeksi yüzde 57,38 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 3,14 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,01 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,47 arttı, işçilik endeksi yüzde 2,40 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 38,58 arttı, işçilik endeksi yüzde 62,18 arttı.
 

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İnşaat Sektörü TÜİK
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