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Ekonomi
AA 11.09.2024 09:46

İç sularda çalışan gemi ve su araçlarının tarifelerini belediyeler belirleyecek

İç sularda çalışan gemi ve su araçlarının denetim ve belgelendirme işlemleri, inşası, tadilatı, bakım-onarımıyla bunlarda çalışacak asgari personele ilişkin usul ve esaslar tespit edildi.

İç sularda çalışan gemi ve su araçlarının tarifelerini belediyeler belirleyecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan İç Sularda Çalışan Gemi ve Su Araçları Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle iç sularda çalışan gemi ve su araçlarının denetim ve belgelendirme işlemlerini yapmak, gemi ve su araçlarının inşası, tadilatı, bakım-onarımı, ölçümü ve kaydıyla bu gemi ve su araçlarında çalışacak asgari personel sayısı, personele ait yeterliklerin, eğitimlerin, sınavların, belgelendirilmelerin, sağlık durumlarının, elektronik kayıt işlemlerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amaçlandı.

Seferi kısmen de olsa denizde geçen gemi ve su araçları, Tatvan Liman Başkanlığı idari sınırlarında çalışan gemi ve su araçlarıyla devletin ve kolluk birimlerinin kullanımında bulunan ve ticari faaliyet göstermeyen gemi ve su araçlarıyla askeri gemi ve su araçları yönetmeliğin kapsamı dışında olacak.

İç sularda çalışan gemi ve su araçlarının bağlama kütüğüne kaydı için başvurular idarece yetkilendirilmiş belediye başkanlığına, yoksa ilgili liman başkanlığına yapılacak.

Tam boyu 15 metre ve üzerindeki gemi ve su araçlarıyla boyuna bakılmaksızın yolcu gemilerinin belgelendirme işlemleri ilgili liman başkanlıklarınca yapılacak. İç sulardaki yetkili liman başkanlıkları listesi idarenin internet sitesinde yayımlanacak.

Tam boyu 15 metrenin altındaki yolcu gemisi hariç gemi ve su araçlarının belgelendirme işlemleri belediye başkanlıkları tarafından, yetkili belediye başkanlığı yoksa ilgili liman başkanlığı tarafından yapılacak.

Belediye başkanlıklarında denetim ve belgelendirme işlemleri, lisans, ön lisans mezunu veya denizcilik meslek ve teknik liselerinin denizcilik alanları ile gemi yapım alanları mezunu personel tarafından gerçekleştirilecek.

Bilet ücreti ve tarifler

İç sularda çalışan araç ve/veya yolcu taşımacılığı yapan gemi ve su araçlarının, bilet ücreti ve tarifelerini, zaman ve güzergahları ile durak ve park yerlerini ilgili belediye başkanlıkları belirleyecek. Birden fazla belediye başkanlığı sınırlarında yapılan seferler için belirtilen hususlar, hat sahibinin çalışma/iş yeri açma ruhsatı aldığı belediye başkanlığı tarafından uygulanacak.

İç sularda çalışan gemi ve su araçlarının kaydı, kaydın değiştirilmesi, satışı, terkini ve yenilenmesi "Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliği" hükümlerine göre yapılacak. Sicile kaydı zorunlu olan gemi ve su araçlarının kaydı, kaydın değiştirilmesi, satışı, terkini ve yenilenmesi, liman başkanlıklarının bağlı olduğu sicil limanında kanun ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yapılacak.

Gemi ve su araçlarının sahibi veya kanuni temsilcisi iç suya elverişlilik belgesi/su aracı uygunluk belgesi almak için belediye başkanlığına, idarece yetkilendirilmiş belediye başkanlığı yoksa ilgili liman başkanlığına başvuracak.

Tam boyu 15 metre ve üzerindeki gemi ve su araçlarıyla boyuna bakılmaksızın yolcu gemilerinde başvuru doğrudan liman başkanlığına yapılacak.

İç suya elverişlilik belgesi/su aracı uygunluk belgesi alması zaruri olup belgesi olmayan yahut belgesinin süresi bitmiş olan gemilerin faaliyetine izin verilmeyecek. Faaliyet izni verilmeyenlere yönelik takip ve kontrol liman başkanlıklarının idari sahasında liman başkanlığınca, diğer iç su alanlarında ise ilgili belediye başkanlığı ve/veya kolluk kuvvetlerince yapılacak.

Yolcu kapasitesi 12'den fazla olacak şekilde belgelendirilecek gemilerin kapasitelerini Gemilerin Teknik Yönetmeliğinde belirlenen esaslar dahilinde ilgili liman başkanlıkları belirleyecek.

İç suya elverişlilik belgesi/su aracı uygunluk belgesinde belirtilen şartları etkileyecek tadilat ve değişimler ilgili liman başkanlığı veya belediye başkanlığı izni olmadan yapılamayacak. Başvuru, iç suya elverişlilik belgesi/su aracı uygunluk belgesini düzenleyen kuruma yapılacak.

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