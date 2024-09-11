Küresel piyasalarda gözler ABD'nin enflasyon verilerinde

Tüketici Fiyat Endeksi'nden (TÜFE) alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırması beklenirken, resesyon endişeleri de varlık fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor.

Analistler, enflasyondaki yumuşama eğiliminin beklenenden hızlı olması durumunda eylül ayı için 50 baz puanlık bir faiz indirimine kapı aralanabileceğini söyledi.

Enflasyon endişelerinin son dönemlerde baskılandığını ifade eden analistler, güç kaybeden istihdam piyasasının resesyon riskini beslemesi sebebiyle yatırımcıların temkinli davrandığını kaydetti.

Söz konusu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda bu ay Fed'in 25 baz puan faiz indirimine gideceği ihtimali güçlü kalmaya devam ederken, 50 baz puanlık faiz indirimine yönelik fiyatlar yüzde 35 seviyesinde yer alıyor. Fed'in yıl sonuna kadar toplamda 100 baz puan faiz indireceği tahmin ediliyor.

Teknoloji hisseleri yükseldi

Öte yandan, dün Fed'in Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Barr'ın büyük bankaların sermaye gerekliliklerini artıracak taslak kuraldaki değişiklikleri açıklaması öne çıktı.

Barr, sermaye gerekliliklerini artırmanın faydaları ve maliyetleri olduğuna işaret ederek, alınan geri bildirimler ışığında ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) ve Para Birimi Kontrol Ofisi (OCC) ortaklığında sunulan yeni teklifle büyük bankaların sermayesinde yüzde 9 artış öngörüldüğünü söyledi.

Kurumsal tarafta, son zamanlarda satış baskısıyla karşı karşıya kalan teknoloji şirketlerinden Nvidia'nın hisseleri günü yüzde 1,5 kazançla tamamladı. Microsoft'un hisseleri yüzde 2, Amazon'un hisseleri yüzde 2,4 ve Tesla'nın hisseleri yüzde 4,6 yükseldi.

Bazı bankaların hisselerindeki değer kaybı ise dikkati çekti. JPMorgan Chase hisseleri 2025'te net faiz geliri görünümünü yumuşatması sonrasında yüzde 5'ten fazla düşerken, Goldman Sachs'ın hisseleri de yüzde 4'ün üzerinde geriledi.

Siyasi tarafta ise ABD başkanlık yarışında Demokrat aday Kamala Harris ile Cumhuriyetçi aday Donald Trump, oldukça hararetli geçen ilk canlı yayın tartışmasında iç politikadan ekonomiye birçok başlıkta ayrışan görüşlerini ortaya koydu.

Dünkü münazara sonrası bahis piyasalarında ABD başkanlık yarışında Demokrat aday Kamala Harris'in önde olduğu gözleniyor.

Bitcoin geriledi

Kripto para piyasasına olan olumlu tutumuyla bilinen Trump'ın, Harrisle münazarası sonrası performansının beklentileri karşılayamaması sonucu Bitcoin yüzde 2,3 azalışla 56 bin 250 dolar seviyelerine geriledi.

Söz konusu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 3,65'de, dolar endeksi de yüzde 0,3 azalışla 101,4 seviyesinde dengelendi.

Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 3,1 azalışla 69,5 dolara gerilemesinin ardından şu sıralarda yüzde 0,3 değer kaybıyla 69,3 seviyesinde bulunuyor. Petrol fiyatları böylece Aralık 2021'den bu yana en düşük seviyeyi test etti.

Altının ons fiyatı ise dün yüzde 0,4 değer kazanmasının ardından yeni işlem gününde yüzde 0,1 artışla 2.520 dolardan işlem görüyor.

Dün, Dow Jones endeksi yüzde 0,23 azalırken, S&P 500 endeksi yüzde 0,45 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,84 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar ise yeni güne negatif bir seyirle başladı.

Avrupa'da yarın faiz karı açıklanacak

Avrupa borsalarında dün satıcılı bir seyir izlenirrken, gözler yarın açıklanacak, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararına çevrildi.

Bölgede durgunluk endişeleri yatırımcıların odağında yer almaya devam ederken, ECB'nin politika faizini 25 baz puan düşürmesi bekleniyor.

Durgunluk sinyallerinin piyasalara yavaş yavaş yansıdığını belirten analistler, politika metni ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Analistler dün kurumsal taraftaki haber akışı sonrası otomotiv sektöründe satış baskısının öne çıktığını belirterek, Alman otomobil hisselerinde sert düşüşlerin olduğunu söyledi

Münih merkezli otomobil üreticisi BMW Group, fren sistemindeki sorunlar nedeniyle 1,5 milyon aracını geri çağıracağını duyururken, şirket, 2024 mali yılına ilişkin beklentilerinde düzenlemeye gitti.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen tasarruf ve maliyet azaltma önlemleri kapsamında tarihinde ilk kez Almanya'daki fabrikalarını kapatmayı değerlendirirken, şirket 30 yıllık istihdam koruma anlaşmasını erken sonlandırılacağını teyit etti.

Audi'nin Brüksel'deki fabrikasında ise gelecekte üretilmek üzere herhangi bir model tahsis etmemesinin ardından yaşanan belirsizlik devam ediyor.

Söz konusu gelişmeler sonrası Volkswagen yüzde 3,4 , Mercedes hisseleri yüzde 4,9 ve BMW'nin hisseleri yüzde 11'den fazla değer kaybederken, Continental'in hisselerindeki düşüş yüzde 10'u aştı.

Dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,96, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,24, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,78 ve İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 1,12 düştü. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne negatif bir seyirle başladı.

Asya tarafında da ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesi satıcılı bir seyir hakim olurken, söz konusu seyre Japon pay piyasaları öncülük ediyor.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) üyesi Junko Nakagawa bugün yaptığı açıklamada enflasyonun yolunda gitmesi durumunda faiz oranlarını artırmaya hazır olduklarının sinyalini verirken "Reel faiz oranlarının şu anda çok düşük olduğu göz önüne alındığında, ekonomik ve fiyat tahminlerimizin yakalanması halinde, yüzde 2'lik enflasyon hedefimize sürdürülebilir ve istikrarlı bir şekilde ulaşma açısından parasal desteğin derecesini ayarlayacağız" ifadesini kullandı.

Söz konusu açıklama sonrası Japon yeni dolar karşısında yüzde 1'den fazla değer kazanırken, dolar/yen paritesi 140,72 ile 28 Aralık'tan bu yana en düşük seviyeyi test etti.

Öte yandan bölgede açıklanan verilere Güney Kore'de işsizlik oranı yüzde 1,9 seviyesine geriledi. Ağustos ayında işsizlik oranı yüzde 2,5 seviyesinde bulunuyordu.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,5 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 geriledi.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,78 azalışla 9.624,04 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 değer kaybederek 34,0379'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,1 artışla 34,0580 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde perakende satışlar, yurt dışında ise İngiltere'de sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi ile ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.400 puan seviyelerinin destek, 9.750 ve 9.900 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.