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Ekonomi
AA 10.09.2024 20:29

BMW 1,5 milyon aracını geri çağıracak

Münih merkezli otomobil üreticisi BMW Group, fren sistemindeki sorunlar nedeniyle 1,5 milyon aracını geri çağıracağını duyurdu. BMW'nin hisselerindeki düşüş yüzde 11'i aştı.

BMW 1,5 milyon aracını geri çağıracak
[Fotograf: Reuters]

Münih merkezli otomobil üreticisi BMW Group, 2024 mali yılına ilişkin beklentilerinde düzenlemeye gitti.

Bu kapsamda, fren sistemindeki sorunlar nedeniyle 1,5 milyon aracının etkilendiğini ve geri çağrılacağını duyuran şirket, garanti maliyetlerinde de artış görüleceğini açıkladı. Açıklamanın ardından, BMW'nin hisselerindeki düşüş yüzde 11'i aştı.

BMW, ayrıca Çin'deki talebin durağanlaşması nedeniyle satışlarının etkilendiğini ve tüketici talebinin zayıf kaldığına işaret etti.

30 yıllık istihdam koruma anlaşmasını erken sonlandırılacak

BMW'deki sorunlar, Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'daki Volkswagen'deki kriz ve ülkedeki sanayisizleşme riskine yönelik uyarıların arttığı bir dönemde yaşanıyor.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen tasarruf ve maliyet azaltma önlemleri kapsamında tarihinde ilk kez Almanya'daki fabrikalarını kapatmayı değerlendirirken, şirket 30 yıllık istihdam koruma anlaşmasını erken sonlandırılacağını teyit etti.

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