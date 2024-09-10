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Ekonomi
AA 10.09.2024 16:41

Bakan Şimşek: İş gücü göstergeleri OVP hedefleriyle uyumlu seyrediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "İş gücü göstergeleri Orta Vadeli Program hedefleriyle uyumlu seyrediyor. Ekonomide dengelenmenin sürdüğü yılın ilk 7 ayında istihdam yaklaşık 600 bin kişi arttı. İşsizlik oranı temmuzda yüzde 8,8 oldu" dedi.

Bakan Şimşek: İş gücü göstergeleri OVP hedefleriyle uyumlu seyrediyor
[Fotograf: AA]

Bakan Şimşek, temmuz ayı iş gücü istatistiklerini ve sanayi üretim endeksini değerlendirdi.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

İş gücü göstergeleri Orta Vadeli Program hedefleriyle uyumlu seyrediyor. Ekonomide dengelenmenin sürdüğü yılın ilk yedi ayında istihdam yaklaşık 600 bin kişi arttı. İşsizlik oranı temmuzda yüzde 8,8 oldu. Ekonomimizin yüzde 23’ünü oluşturan sanayi sektöründe büyüme ılımlı seyrediyor. İlk yedi ayda sanayi üretimi yıllık yüzde 1,2 arttı. 

İhracat İklim Endeksi dış talep koşullarında iyileşmenin devam ettiğini gösteriyor. Önümüzdeki dönemde ana ticaret ortaklarımızda güçlenmesi beklenen talep, üretimimiz ve ihracatımız açısından daha destekleyici olacak. İyileşen dış talep koşullarından azami ölçüde faydalanmak ve kalıcı rekabet gücü artışı için verimliliğe dayalı üretimi ve sanayide dönüşümü; iş ve yatırım ortamını iyileştirmeye, ikiz dönüşümü sağlamaya ve beşeri sermayeyi güçlendirmeye odaklanan yapısal reformlarla destekleyeceğiz. 

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