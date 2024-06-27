Togg en değerli markalar listesinde 20'nci sırada

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ilk aracı T10X'i Türkiye'nin 81 ilinde Nisan 2023'ten itibaren kullanıcılarıyla buluşturan Togg, küresel ve yerel prestijli listelerin üst sıralarında yer alıyor.

Togg, uluslararası bağımsız marka değerlendirme danışmanlık şirketi Brand Finance tarafından yayımlanan "Türkiye 125-Türkiye'nin En Değerli Markaları" listesine, T10X modelini kullanıcılarıyla buluşturduğu ilk yılında 182 milyon dolar marka değeriyle 20'nci sıradan girdi.

Liste, Brand Finance'ın 41'den fazla ülkede 31 farklı sektörde faaliyet gösteren 6 binin üzerindeki şirketin marka algısıyla ilgili gerçekleştirdiği "Global Marka Değeri Takip Araştırması" raporunun bir parçasını oluşturuyor.

Öte yandan, İSO tarafından açıklanan ve Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarının sıralandığı İSO 500 listesine de 42'nci sıradan giren şirket, geçen yıl gerçekleştirdiği 24,3 milyar liralık satış geliriyle devler listesinde yerini almış oldu.

Pazar lideri konumunda

"Bir otomobilden fazlası" hedefiyle çıktığı yolda farklı sektörlerden iş ortaklarıyla birlikte hareket eden şirket, Nisan 2023 itibarıyla T10X’i kullanıcılarla buluşturmaya başladı.

30 bini aşkın T10X'i teslim eden Togg, bu yıl satış rakamlarına göre C-SUV segmentinde yüzde 9,6 ile tüm elektrikli araçlar içinde de yüzde 40,9 ile pazar lideri konumunda.