Puslu 0ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 15.01.2026 08:15

Mersin Limanı'nda 298 kilo kokain ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin Limanı'nda bu sabah düzenlenen operasyonda 298 kg kokain ele geçirildiğini duyurdu.

Mersin Limanı'nda 298 kilo kokain ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce bu sabah yasal yükü yer fıstığı olan ve Brezilya'dan Türkiye'ye gönderilen konteynerde arama gerçekleştirildiğini belirtti.

Aramada 298 kilogram kokain ele geçirildiği bilgisini veren Yerlikaya, görüntülerini paylaştığı operasyonda emeği geçenleri tebrik etti.

ETİKETLER
Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı Mersin Narkotik Uyuşturucu
Sıradaki Haber
3 İETT otobüsü çarpıştı: 5 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:16
Bilim insanları hayati tehlike arz eden yaraları anında kapatan sprey toz geliştirdi
08:12
Bilim dünyası şekere alternatif bir keşif yaptı
08:00
Araştırma: Atlar insanların korkusunu koklayabiliyor
07:57
Trump, madde bağımlılığı ve ruh sağlığı bütçesini kesti
07:54
Ukrayna Savunma Bakanı: 200 bin asker firar etti, 2 milyon kişi askerlikten kaçıyor
07:51
ABD, Venezuela petrolünün satışına resmen başladı
Harput'ta kartpostallık görüntüler oluştu
Harput'ta kartpostallık görüntüler oluştu
FOTO FOKUS
3 İETT otobüsü çarpıştı: 5 kişi yaralandı
3 İETT otobüsü çarpıştı: 5 kişi yaralandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ