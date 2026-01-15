Çok Bulutlu -0.6ºC Ankara
Türkiye
AA 15.01.2026 07:07

Bursa’da kaza yapan kamyonetin kopardığı bariyerler otomobillerin üzerine düştü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, köprülü kavşaktan şarampole yuvarlanan kamyonetin kopardığı demir bariyerler seyir halindeki iki otomobilin üzerine düştü.

Bursa’da kaza yapan kamyonetin kopardığı bariyerler otomobillerin üzerine düştü

Eski Gemlik Yolu'ndan Demirtaş Yolu istikametine giden Ömer Ö. yönetimindeki kamyonet, Demirtaş Köprülü Kavşağı'nda, Ercan K. idaresindeki otomobile arkadan çarptı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprünün kenarındaki demir bariyerlere çarpan kamyonet, ardından yaklaşık 4 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı.

Bu sırada kopan demir bariyerler, köprülü kavşağın bağlantı yolu olan 11 Eylül Bulvarı'ndan Demirtaş Yolu'na seyir halinde olan Emre Ş. yönetimindeki otomobil ile Berkant G. idaresindeki otomobilin üzerine düştü.

Bursa’da kaza yapan kamyonetin kopardığı bariyerler otomobillerin üzerine düştü

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan olmazken demir bariyerlerin üzerine düştüğü araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

