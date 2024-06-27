Ankara Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde ikinci sıraya yükseldi

Ostim Sanayici ve İş İnsanları Derneği (OSİAD) Başkanı Süleyman Ekinci, Ankara'nın listedeki firma sayısını 39'dan 45'e çıkardığını söyledi.

Böylece firma sayısı itibarıyla Ankara'nın İstanbul'dan sonra ikinci sırada yer aldığına dikkati çeken Ekinci, bu durumun başkent açısından büyük bir sıçrama anlamına geldiğini vurguladı.

Ekinci, şu değerlendirmede bulundu:

"Sanayileşme yolunda Kocaeli ve Bursa'yı geride bırakan bir ilerleme var. Ankara, Türkiye'nin tam da ihtiyaç duyduğu ileri teknoloji ürün üretiminde başı çekiyor. Aynı zamanda bir üniversite kenti konumuyla Ankara'nın yıldızının parladığını görebiliyoruz. Üstelik, İstanbul, Kocaeli gibi deprem açısından yüksek risk barındırmadığı, güvenli üretim alanı olduğu için başka illerden de sanayicileri çekiyor."