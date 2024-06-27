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Ekonomi
TRT Haber 27.06.2024 10:22

Ekonomik güven endeksi haziranda 95,8 oldu

Ekonomik güven endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 2,5 azalışla 95,8 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksi haziranda 95,8 oldu
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks mayıs ayında 98,2 iken, Haziran ayında yüzde 2,5 oranında azalarak 95,8 değerini aldı.

Bir önceki aya göre Haziran ayında tüketici güven endeksi yüzde 2,7 oranında azalarak 78,3 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,9 oranında azalarak 100,5 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,5 oranında azalarak 115,4 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,6 oranında azalarak 108,8 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,5 oranında azalarak 87,9 değerini aldı.

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