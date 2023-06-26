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Ekonomi
AA 26.06.2023 17:04

TMO'nun hububat satış fiyatları belirlendi

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, 2023 yılında hasat edilen ve önceki yıllardan devreden buğday ve arpa stokları için uygulanacak satış fiyatlarını tespit etti.

TMO'nun hububat satış fiyatları belirlendi
[Fotograf: AA]

TMO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, kuruluşça 21 Haziran'da yapılan duyuruda, yeni sezonda üreticiden alınan ürünlerin, alım fiyatının üzerine her türlü maliyet ilave edilerek oluşacak satış fiyatı üzerinden satılacağının belirtildiği anımsatıldı.

Sanayicilerin ve hububat ticareti ile iştigal eden sektörün bu hususu dikkate alarak ihtiyaçlarını hasat döneminde temin etmelerinin uygun olacağına işaret edilen açıklamada, "Hasat ve ürün arzının yoğun olduğu bu süreçte, üreticilerimiz ve sektörün bilgi sahibi olmalarını teminen, 2023 yılında hasat edilen ve önceki yıllardan devreden buğday ve arpa stoklarımız için 2023/24 satış sezonu başında uygulanacak satış fiyatlarımız, makarnalık buğdayda ton başına 10 bin 200 lira, ekmeklik buğdayda ton başına 9 bin 350 lira, arpada ton başına 7 bin 725 lira olarak belirlenmiştir." ifadesine yer verildi.

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