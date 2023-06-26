Parçalı Bulutlu 27.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 26.06.2023 15:54

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan iki yeni rekor

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda dün 729 uçuş yapıldı, 123 bin 40 yolcu ağırlandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan iki yeni rekor
[Fotograf: AA]

Okulların kapanması ve bayram tatilinin 9 güne uzatılması nedeniyle tüm Türkiye'de gözlemlenen yoğun seyahat trafiği İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG) için rekora dönüştü.

Dün, İSG'de 729 uçuş yapıldı ve 123 bin 40 yolcu seyahatlerini gerçekleştirdi. Bir günde yaşanan yoğunluk açısından bu sayı İSG için yeni bir rekor oldu.

25 Haziran'da günlük yolcu sayısında tarihi bir rekora imza atan İSG, aynı zamanda dış hatlarda 196 gelen (34 bin 210 gelen yolcu) ve 210 giden uçuş (34 bin 450 giden yolcu) olmak üzere 406 uçuş ve 68 bin 660 yolcu sayısıyla dış hatlar rekorunu da kırdı.

"Bu rakamların daha da artmasını bekliyoruz"

İSG Üst Yöneticisi (CEO) Berk Albayrak, salgının en çok etkilediği sektörlerin başında havacılığın geldiğini belirterek, "Hayatın normale dönmesi ve ertelenen seyahat planlarının çok daha yüksek bir taleple yeniden başlamasıyla havalimanlarında ekstra bir yoğunluk yaşanıyor. Sabiha Gökçen'de de okul ve bayram tatilinin etkisiyle yaz coşkusu yaşanırken, dün uçuş ve yolcu rakamlarında tarihi bir rekora imza attık" sözlerini kullandı.

Albayrak, bayram tatili ve hac dönüşünün birleşiminden dolayı bu rakamların daha da artmasını beklediklerini ifade etti.

İstanbul Havalimanı'nda tüm zamanların yolcu rekoru kırıldı
İstanbul Havalimanı'nda tüm zamanların yolcu rekoru kırıldı

51 ülkede 154 destinasyonu birbirine bağlayan rotaya sahip İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı 2023'ün ilk 5 ayında 14 milyon yolcu sayısına ulaştı.

Haziran itibarıyla İngiliz hava yolu British Airways ile Londra Heathrow, Yunanistan'da Rodos ve Midilli, Ürdün'de Amman ve Rusya'da Kazan havalimanları olmak üzere 5 yeni yurt dışı rotası eklenen havalimanından 45 havayolu ile 51 ülkeye ulaşım sağlıyor.

ETİKETLER
Sabiha Gökçen Havalimanı İstanbul
Sıradaki Haber
Akkuyu NGS'de yeni aşama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:56
Bakan Yerlikaya: Yollarda tedbirlerimizi aldık
16:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filenin Efeleri'ne tebrik
16:51
Kastamonu için kuvvetli yağış uyarısı
16:47
İsviçre Merkez Bankası dijital parayı test edecek
16:36
Kurban pazarlarında satışlar sürüyor
16:32
Ankaralılar tatilde mesire alanlarını tercih etti
Ankara'da sıcak hava
Ankara'da sıcak hava
FOTO FOKUS
'Uçan kanat' ANKA-3 görev için gün sayıyor
'Uçan kanat' ANKA-3 görev için gün sayıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ