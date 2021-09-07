Türkiye'nin lojistik hizmet ticaretinden aldığı pay artacak. Ürünler rekabetçi fiyatlarla en hızlı sürede ihraç pazarlara ulaştırılacak.

Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Türk Hava Yolları arasında 'Hava Kargo İşbirliği Protokolü' imzalandı.

"Lojistik rekabetin önemli unsuru"

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, havayolu taşıma maliyetlerinin önemli ölçüde azalacağını belirtti.

Bakan Muş, “Turkish Cargo tarafından, yıl sonuna kadar 46 destinasyonda ihracatçılarımıza genel kargo, yumurta, yaş meyve - sebze ve balık taşımalarında yüzde 10 ila 35 aralığında indirim uygulanacaktır” dedi.

Bakan Muş, lojistiğin küresel düzeyde dış ticaretin en belirleyici unsuru olduğunu vurguladı.

Yük taşımacılığında ihracatın 10 milyar 700 milyon dolara ulaştığını söyleyerek, “Ülkelerin lojistik imkân ve kabiliyetleri, rekabet güçlerinin en önemli bileşeni olarak dış ticaret ve kalkınma politikalarının temelinde yer almaktadır" diye konuştu.

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“İhracatçı, pazarlara daha hızlı ve avantajlı ulaşabilecek”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin havacılık sektörünün lideri konumuna yükseldiğini belirtti. "İhracat seferberliğine ciddi ivme kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.

Karaismailoğlu, "İhracatçılarımız, geniş uçuş ağımız ile global ölçekteki pazarlara çok daha geniş kapasiteyle, çok daha hızlı, kaliteli ve avantajlı bir şekilde ulaşabilecek, yeni pazarlar konusunda fırsatlar yakalayacaktır. Hava yoluyla ihracat payı daha da yukarılara taşınacaktır" ifadelerini kullandı.

Yıl sonuna kadar 6 milyar dolara yakın yüksek katma değerli ihracat gerçekleştirilmesi bekleniyor.

