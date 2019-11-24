Pekcan, "Yıl başından bu yana 12,8 milyon paket kaçak sigara ele geçirdik ve 125 bin elektronik sigara ve aksamının yurda girişine engel olduk." dedi.

Pekcan, yıl başından bu yanan 12,8 milyon paket kaçak sigara ele geçirdiklerini ve 125 bin elektronik sigara ve aksamının yurda girişine engel olduklarını belirterek, "Vatandaşlarımızı tütün ve tütün mamulleri ile elektronik sigara kaçakçılığına karşı mücadelemize 'Alo 136' ihbar hattı ile destek vermeye davet ediyorum." dedi.

Elektronik sigara kullanımı en çok Çin’de yaygın

İstatistik portalı Statista’nın küresel tüketici anketinden elde edilen verilere göre, elektronik sigara kullanımı en çok Çin’de yaygın. Bu ülkede sigara içen her 5 kişiden 1’i, ayrıca elektronik sigara da kullandığını söylüyor.

Bu ülkeyi yüzde 14 ile Fransa ve yüzde 13 ile ABD takip ediyor. İngiltere’de de elektronik sigara kullanımı yüzde 13.

İtalya’da yüzde 12, Almanya’da 11, Japonya’da 10 ve İspanya’da yüzde 8.

Elektronik sigara yasağının belli kentlerde uygulandığı Brezilya ve Hindistan’da ise kullanım daha düşük.

Hindistan’da yasak henüz yeni başladığı için kullanıcı oranı yüzde 5 ile Brezilya’ya göre yüzde 1 daha fazla.

Hindistan, dünyada elektronik sigarayı yasaklayan 6'ıncı ülke. Ülkede, elektronik sigaranın alım satımını yapanlara çeşitli cezalar uygulanacak. Kuzey Kore, Nepal, Sri Lanka, Tayland ve Doğu Timur'da da elektronik sigara daha önce yasaklandı.

Kaynak: AA / TRT Haber