Elektronik sigara kullanımı, artık tüm dünyada çok yaygın.

Ancak ABD'de elektronik sigara kaynaklı olduğu düşünülen gizemli akciğer hastalığı nedeniyle ölenlerin sayısı 8'i bulunca, kısmi yasaklar gündeme geldi.

Hindistan gibi diğer bazı ülkelerde ise, daha kapsamlı yasal tedbirler alınıyor.

İstatistik portalı Statista’nın küresel tüketici anketinden elde edilen verilere göre, elektronik sigara kullanımı en çok Çin’de yaygın. Bu ülkede sigara içen her 5 kişiden 1’i, ayrıca elektronik sigara da kullandığını söylüyor.

Bu ülkeyi yüzde 14 ile Fransa ve yüzde 13 ile ABD takip ediyor. İngiltere’de de elektronik sigara kullanımı yüzde 13.

İtalya’da yüzde 12, Almanya’da 11, Japonya’da 10 ve İspanya’da yüzde 8.

Elektronik sigara yasağının belli kentlerde uygulandığı Brezilya ve Hindistan’da ise kullanım daha düşük.

Hindistan’da yasak henüz yeni başladığı için kullanıcı oranı yüzde 5 ile Brezilya’ya göre yüzde 1 daha fazla.

Hindistan, dünyada elektronik sigarayı yasaklayan 6'ıncı ülke. Ülkede, elektronik sigaranın alım satımını yapanlara çeşitli cezalar uygulanacak.

Kuzey Kore, Nepal, Sri Lanka, Tayland ve Doğu Timur'da da elektronik sigara daha önce yasaklandı.

Gençlerde gittikçe yaygınlaşıyor

[Fotoğraf: Getty]

ABD’deki durumu ise biraz detaylandırmak gerekiyor.

Kendi çocuğu dahil tüm gençleri elektronik sigaraya karşı koruyacağını savunan ABD Başkanı Donald Trump, güçlü yasalar koyacaklarını vurguladı.

New York’ta, aromalı elektronik sigara ürünlerinin satışının yasaklanması için girişim başlatıldı bile.

Sigara yasağını genişletmek için atılacak adımlara karşılık ise, sektörün büyük şirketleri lobi faaliyetlerini hızlandırmış durumda.

Ancak ABD’deki tehdit, özellikle genç sigara kullanıcılarının sayısı göz önünde bulundurulduğunda, ciddi boyutlara ulaşmış durumda.

En az 2 milyon orta ve lise öğrencisi

Elektronik sigaralar, aromaları nedeniyle gençler arasında geleneksel sigaraya karşı daha çok tercih ediliyor. Dünya Sağlık Örgütüne (WHO) göre ise elektronik sigara "gerçek bir tehdit".

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezlerinin (CDC) bu yıl açıkladığı verilere göre, e-sigara kullanan ABD'li gençlerin sayısı 1 yılda tam 5 milyona yükseldi. Geçen yılki artış, 1,5 milyon.

En az 2 milyon orta ve lise öğrencisi söz konusu.

Geçen hafta New England Tıp Dergisi’nde, ergenlerde madde kullanımıyla ilgili yayımlanan son anket verileri de gençler arasında e-sigaranın yaygınlaştığını gösteriyor.

Uzun bir süredir ülke genelindeki ergen öğrenciler arasında uyuşturucu ve alkol kullanımı ile ilgili araştırmalar yapan National Institutes of Health “Geleceği İzleme” anketinden elde edilen bu verilere göre, lise seviyesindeki kullanıcılarda, geçen yıldan bu zamana kadar önemli bir artış var.

[Fotoğraf: Getty]

Geçen yılki anket bulgularının da bir o kadar şaşırtıcı olduğu görülüyor.

Araştırmacılar, 2017 ile 2018 arasında, son 30 günde elektronik sigarayla nikotin aldığını söyleyen lise son sınıf öğrencilerinin sayısının 2 katına çıktığını tespit etti; yani yüzde 11'den yüzde 21'e...

Bu, anketin 43 yıllık geçmişinde, herhangi bir maddede kaydedilen en büyük artış.

Küresel elektronik sigara pazarının değeri de 2018'de 11 milyar dolar oldu. Bir eyalette ortalama vergi geliri ise, tahmini 32 milyon dolar.

Kaynak: Statista, Vox, Monitoring the Future