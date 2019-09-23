Sağlık

Nakil böbrekle 12 yıl yaşayan kadının karaciğeri başka bir hastaya umut oldu

23 Eylül 2019 Pazartesi 15:24 - Son Güncelleme 23 Eylül 2019 Pazartesi 15:27

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 12 yıl önce böbrek nakli yapılan ve rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı hastanede vefat eden kadının karaciğeri bir hastaya umut oldu.

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]