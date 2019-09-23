Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, ülkedeki hemşire ve hasta bakıcı sayısının yetersiz olması nedeniyle Meksika’ya ziyaret gerçekleştirdi.

Gereken insan kaynağının temin edilmesi için Meksika ile çalışma yürüttüklerini ifade eden bakan, Meksikalı çalışanların Almanya’ya girişleri için vize çalışmalarının hızlandırılacağını söyledi.

Meksika’daki 15 ayrı eğitim merkezinin temsilcileriyle bir araya gelen Spahn, temsilcileri Almanya’ya davet ederek, tanıtım yapmaları çağrısında bulundu.

Alman bakan ayrıca, 50 bin ila 80 bin sağlık personeli açıklarının bulunduğunu bildirdi.

Almanya Sağlık Bakanlığının Twitter hesabından Meksika ziyaretine ilişkin bir de video paylaşıldı.

Wir werden die Situation der Pflege in Deutschland verbessern. Dazu brauchen wir auch mehr Pflegekräfte, um offene Stellen zu besetzen. @JensSpahn ist nach Mexiko gereist, um Fachkräfte für Deutschland anzuwerben. pic.twitter.com/8rD27tTjw5 — BMG (@BMG_Bund) September 21, 2019

Kaynak: DW