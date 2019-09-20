ABD'de elektronik sigara kullanımının yeni bir hastalığı tetiklediği düşünülüyor. Gizemli akciğer hastalığı adı verilen bu rahatsızlık nedeniyle ülkede ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Vaka sayısının 530'u bulduğu açıklandı. Vakaların üçte ikisini, 18 ila 34 yaşındakilerin oluşturduğu ve büyük bölümünün erkek olduğu kaydedildi.

Uzmanlar, akciğerlerin yakıcı bir maddeye reaksiyon gösterdiği hastalığı inhalasyon hasarına benzetiyor.

Hastalığın belirtileri arasında solunum yetmezliği, bitkinlik, göğüs ağrısı ve kusma yer alıyor.

Hastalığa elektronik sigara cihazının kendisinin mi yoksa içine koyulan maddelerin mi sebep olduğu henüz bilinmiyor.

Yasak genişliyor

Elektronik sigaranın zararları tartışılırken, ülkeler de bir bir elektronik sigarayı yasaklıyor.

Dünyada elektronik sigarayı yasaklayan 6'ıncı ülke Hindistan oldu.

Ülkede elektronik sigaranın alım satımını yapanlara çeşitli cezalar uygulanacak.

Dünya Sağlık Örgütü sosyal medyada yayınladığı mesajla, Hindistan'ı bu kararından ötürü kutladı.

Mesajda ayrıca Kuzey Kore, Nepal, Sri Lanka, Tayland ve Doğu Timur'da da elektronik sigaranın daha önce yasaklandığı hatırlatıldı.

Kaynak: AP, AA