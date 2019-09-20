Hava Kuvvetlerine ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dün, Jagel Hava Üssü'ne ait bir Tornado uçağının, Schleswig Holstein eyaletindeki eğitim uçuşunun ardından üsse dönerken yedek yakıt tanklarını düşürdüğü belirtildi.

Açıklamada, her biri 130 kilogram ağırlığındaki yakıt tanklarının yaklaşık 6 bin metreden düştüğü, olayda kimsenin yaralanmadığı kaydedildi.

Biri dün diğeri de bu sabah bulunan yakıt tanklarının boş olduğu ifade edildi.

Yakıt tanklarının neden düştüğü henüz bilinmiyor.

Aynı üsse ait 2 Eurofighter savaş uçağının 24 Haziran'da eğitim uçuşu esnasında çarpışması sonucu bir pilot hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA