İngiltere aşırı sağ akımların tehdidiyle karşı karşıya. Eylemler son üç yılda büyük artış gösterdi.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması tartışmaları da aşırı sağcılara, eylemleri için uygun bir ortam sağladı.

2016'da İşçi Partisi milletvekili Jo Cox'un öldürülmesi, aşırı sağ eylemler bakımından bir milat oluşturdu.

Gruplar, bu cinayetten aldıkları cesaretle saldırılarını arttırdılar.

Tutuklamalarının dörtte biri aşırı sağ ile bağlantılı

Özellikle Müslümanlara yönelik saldırıların artması üzerine İngiliz polisi aşırı sağ eylemleri mercek altına aldı.

Hazırlanan rapor çarpıcı sonuçlar ortaya çıkardı.

Buna göre, geçen yıl terör tutuklamalarının dörtte biri aşırı sağ şiddet ile bağlantılı çıktı...

Aşırı sağ eylemler son iki yılda yüzde 6'dan yüzde 10'a yükseldi,,

tutuklama yaşı da 14’e kadar düştü.

Aşırı sağ gruplar içinde Naziler grupları ile İslam karşıtları da bulunuyor.

Kaynak: TRT Haber