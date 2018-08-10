Ticaret Bakanlığı'ndan ABD'nin ek vergi kararına tepki

Ticaret Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘ek vergi’ açıklamasına tepki gösterdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 10 Ağustos 2018 tarihinde, sosyal medya aracılığıyla ABD yönetimi tarafından yapılan duyuruda, Türkiye’ye yapılacak alüminyum ve çelik ithalatında gümrük vergilerinin sırasıyla yüzde 20 ve yüzde 50’ye çıkarılacağının duyurulduğu belirtildi.

Açıklamada, ABD tarafından alüminyum ve çelik ithalatında 23 Mart 2018 tarihinde tüm ülkelere karşı sırasıyla yüzde 10 ve yüzde 25 ek vergi uygulamasının yürürlüğe konulduğu hatırlatıldı.

“Çelik ve alüminyum ürünlerinde ABD’ye ihracatımız 1,1 milyar dolar”

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Ek gümrük vergisine konu demir çelik ve alüminyum ürünlerinde ABD’ye ihracatımız, 2017 yılında 1,1 milyar dolar olup, aynı yıl 157 milyar dolar tutarındaki toplam ihracatımız içindeki payı % 0,7’ye (binde 7) tekabül etmektedir. Bahse konu ürünlerde ABD’den 2017 yılı ithalatımız 1,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

ABD yönetimi tarafından alınan kararlarda asıl kaybeden iki ülkenin üreticileri, özel sektörleri ve ihracatçılarıdır.”

“Ek vergiler DTÖ kurallarına aykırı”

Ticaret Bakanlığı, ABD yönetimi tarafından daha önce duyurulan çelik ve alüminyum gümrük vergileri ile birlikte bugün duyurulan ek vergilerin, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına aykırı olduğunu ifade etti.

Bakanlığın açıklamasında, “Türkiye, kendi ticaret politikasını Dünya Ticaret Örgütü kurallarına uygun şekilde belirlediği ve uyguladığı gibi, diğer üye ülkelerden de uluslararası kurallara aynı titizlikle riayet etmelerini beklemektedir.” denildi.

Açıklama şöyle devam etti:

“Tüm ihracatçılarımız gibi demir çelik ve alüminyum ihracatçılarımızı desteklemeye ve menfaatlerini diğer ülkelerin hukuka aykırı uygulamalarına karşı başta Dünya Ticaret Örgütü olmak üzere, tüm uluslararası platformlarda savunmaya devam edeceğiz. ABD, ülkemiz açısından bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da önemli bir ticaret ortağı olacaktır. Kamuoyuna duyurulur.”

Kaynak: TRT Haber