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Buradasınız : » » TİM Başkanı Gülle'den döviz açıklaması

TİM Başkanı Gülle'den döviz açıklaması

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, "Döviz kurlarının yükseldiği bu dönemde TİM ve birliklerimizin elindeki tüm fonları Eximbank’a kullandırmaya hazırız." dedi.

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TİM Başkanı Gülleden döviz açıklaması

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