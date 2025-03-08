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Ekonomi
TRT Haber 08.03.2025 09:46

Ticaret Bakanlığı'na 988 personel alınacak

Ticaret Bakanlığı, merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında görev almak üzere 988 personel alımı gerçekleştirecek.

Ticaret Bakanlığı'na 988 personel alınacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Bakanlık bünyesinde 865 sözleşmeli ve 123 kadrolu personel istihdam edilecek.

Sözleşmeli pozisyonlarda en fazla alım 550 kişi ile gümrük muhafaza memuru kadrosunda yapılacak. Ayrıca 200 muayene memuru, 30 mühendis, 30 büro personeli, 20 gemi adamı ve 35 destek personeli-şoför alınacak.

Kadrolu personel alımında ise 50 tüketici hakem heyeti raportörü, 13 kaptan, 20 makinist, 6 satış memuru, 4 veznedar ve 30 ambar memuru istihdam edilecek.

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