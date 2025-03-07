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Ekonomi
AA 07.03.2025 15:25

Hububat ihracatında Afrika'nın payı artıyor

Afrika ülkelerinin Türk ürünlerine olan ilgisinin artmasıyla toplam hububat ihracatındaki Afrika payı yüzde 25'e yaklaştı.

Hububat ihracatında Afrika'nın payı artıyor
[Fotograf: AA]

Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü, yılın ilk iki ayında 204 ülke ve serbest bölgeye toplam 2,2 milyon ton ürün ihraç etti.

Bu ihracattan 2 milyar 97 milyon 458 bin dolarlık gelir elde edilirken, en fazla dış satım 748 milyon 207 bin dolarla Orta Doğu ülkelerine yapıldı.

İkinci sırada yer alan Afrika ülkelerine geçen yıl ocak-şubat döneminde 447 milyon 129 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilirken, bu yılın aynı döneminde dış satım yüzde 13,6 artarak 507 milyon 973 bin dolara ulaştı.

Afrika ülkeleri, bu oranla yılın ilk iki ayında ihracatın en fazla arttığı bölge oldu.

"Hububat ihracatındaki Afrika payı yüzde 25'e yaklaştı"

TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Türkiye'nin toplam hububat ihracatındaki Afrika payının yüzde 25'e yaklaştığını belirterek, kıtanın yeni dönemde artan ticari potansiyeline dikkati çekti.

Afrika ülkelerinin Türk ürünlerine olan talebinin her geçen yıl arttığını, bunun rakamlara da yansıdığını ifade eden Tiryakioğlu, şunları kaydetti:

"2024 yılı sonunda hububat ihracatının 2,9 milyar dolara ulaştığı Afrika, Orta Doğu pazarının ardından sektörün en büyük ikinci ihracat bölgesi konumunda bulunuyor. Nüfusu 1,5 milyara yaklaşan kıta, sektörel ihracatta Avrupa Birliği (AB) ve ABD'nin toplam payından daha büyük oranı elinde tutuyor. Afrika'nın Türk ürünlerine olan talebi, her geçen yıl giderek artıyor."

Gelecek dönemde Afrika genelinde Orta Doğu'da olduğu gibi daha etkili olmayı hedeflediklerini vurgulayan Tiryakioğlu, "Sahra Altı'nda sağlıksız ve elverişsiz koşullarda yaşayan nüfusun buğday unu, makarna ve bitkisel yağ gibi temel gıda ürünlerine erişimini sağlamak konusunda önemli sorumluluk üstleniyoruz. Mevcut ticaret hacmi açısından en büyük işbirliğimiz, Cezayir, Libya ve Mısır gibi gelişmekte olan Büyük Sahra ülkeleriyle gerçekleşiyor." diye konuştu.

Cibuti'ye yapılan yatırım, tedarik zinciri lojistiğini kolaylaştıracak

Hububat sektöründe faaliyet gösteren uluslararası firmaların ve bağlı oldukları ihracatçı birliklerinin Afrika'da ciddi girişimlerde bulunduğunu anlatan Tiryakioğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Etiyopya gibi denize kıyısı olmayan ülkeler için lojistik geçit konumundaki Cibuti'ye geçtiğimiz yıl 300 milyon dolara yakın ihracat yapmıştık. Kızıldeniz ile Aden Körfezi'ni birleştiren ve Afrika ile Asya arasındaki en önemli ticaret yollarından birinde yer alan Cibuti'de, sektörel ihracatımızın yarıdan fazlasını Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden gerçekleştirdik. Bu yılın ilk iki ayında ise Cibuti'ye yaptığımız ihracat 47,2 milyon dolara ulaştı. İhracatçı birliklerimizin yürüttüğü alım heyeti programları, ülkeler arasındaki ticari ilişkileri güçlendirirken, firmalarımızın Cibuti'de gerçekleştirdiği stratejik yatırımlar, tedarik zinciri lojistiğinin kolaylaşmasına büyük katkı sağlayacak."

ETİKETLER
Türkiye- Afrika İlişkileri Hububat Tarım Üretimi İhracat
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