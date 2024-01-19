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Ekonomi
AA 19.01.2024 11:08

Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel alacak

Ticaret Bakanlığı, muayene memuru, gümrük muhafaza memuru ile koruma ve güvenlik pozisyonlarında istihdam edilmek üzere 930 sözleşmeli personel istihdam edecek.

Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel alacak
[Fotograf: AA]

Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, söz konusu personel gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri ile Bakanlığın taşra ve döner sermaye teşkilatı birimlerinde görevlendirilecek.

Gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerinde 602 sözleşmeli personel istihdam edilecek. Söz konusu personelin kaçınınkadın ve erkek olacağına ilişkin bilgiler de ilanda yer aldı.

Adaylarda en az dört yıllık eğitim veren belirlenmiş bölümlerden mezuniyet ve ÖSYM tarafından 2022'de yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS), KPSS P3 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olma şartı aranıyor.

Adaylar, 22 Ocak saat 10.00 ile 31 Ocak saat 17.00 arasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı üzerinden başvuru yapabilecekler ve sadece bir pozisyon için başvuruda bulunabilecekler.

Başvuru sonuçları Bakanlığın internet sitesinden ilan edilecek, sözlü sınav ise Ankara'da yapılacak.

Bakanlığın merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatı birimlerine de 88'i sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi, 240'ı sözleşmeli destek personeli olmak üzere toplam 328 personel alınacak.

Adaylar, 1 Şubat saat 10.00 ile 12 Şubat saat 17.00 arasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı üzerinden başvuru yapabilecekler ve sadece bir pozisyon için başvuruda bulunabilecekler.

Adaylar, başvurdukları pozisyonla ilgili en fazla 10 il tercih edebilecekler.

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