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Ekonomi
AA 19.01.2024 11:03

Türkiye Sigorta'dan rekor prim üretimi

Türkiye Sigorta'nın prim üretimi 2023'te önceki yıla göre yüzde 136 artarak 60 milyar lirayla rekor kırdı.

Türkiye Sigorta'dan rekor prim üretimi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sigorta, geçen yıl bir rekor kırarak 60 milyar liralık prim üretimine ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, Türkiye'ye ve ülke ekonomisinin büyüme potansiyeline güvendiklerini anlattı.

Türkiye Sigorta'nın 2023'te daha da güçlendiğini ve sektörde pek çok başarıya imza attığını belirten Çakmak, şu açıklamalarda bulundu:

"Prim üretim rakamlarımızda bir önceki aya ve yıla göre düzenli olarak rekor düzeyde artan değişim oranları, başarılı kurumsal performansımızın en somut göstergesidir. Hem sektör liderliğimizi sürdürüyor hem de tüm branşlarda giderek daha da artan bir büyüme sergiliyoruz. Gücünü adından alan Türkiye Sigorta olarak; böyle bir gurur tablosuna imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Toplam prim üretimimizin yanında; özellikle stratejimiz doğrultusunda bireysel ürün gruplarında kasko, sağlık, yangın ve doğal afetler branşlarında önemli artış oranlarına ulaştık."

"2024'te de büyümeye ve güçlenmeye devam edeceğiz"

Taha Çakmak, yangın ve doğal afetler branşında yüzde 207 gibi yüksek bir büyümeyle toplamda 12,5 milyar lira prim ürettiklerini belirterek, kara araçları motor branşında yüzde 255'lik pozitif değişimle 8 milyar liralık prim üretimine ulaştıklarını anlattı.

Çakmak, "Hastalık/sağlık branşında yüzde 221 artışla 4 milyar lira, kaza branşında ise yüzde 156 artışla 4 milyar liralık prim üretimi gerçekleştirdik. 2024 yılında da tüm branşlarda prim üretimimizi artırmayı sürdürerek; ülkemizle birlikte büyümeye ve güçlenmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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