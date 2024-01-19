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Ekonomi
AA 19.01.2024 10:53

Makine ihracatı 28 milyar doları aştı

Türkiye'nin serbest bölgeler dahil toplam makine ihracatı 2023'te önceki yıla göre yüzde 11 artarak 28,1 milyar dolar oldu.

Makine ihracatı 28 milyar doları aştı
[Fotograf: AA]

Makine İhracatçıları Birliğinden (MAİB) yapılan açıklamada, makine imalat sanayisinin konsolide verileri yer aldı.

Buna göre, Türkiye'nin serbest bölgeler dahil toplam makine ihracatı geçen yıl 2022'ye göre yüzde 11 artırarak 28,1 milyar dolara çıktı.

Yıl boyunca makine ithalatının yatay seyrettiği Almanya, yüzde 7,6 artış ve 3,5 milyar dolarlık ihracatla Türkiye'nin bu alandaki ana pazarı oldu. İkinci sırada yer alan Rusya'ya ihracat yüzde 68,3 artarak 3 milyar dolara yaklaştı.

Makine ihracatının 1 milyar dolar üzerinde seyrettiği ABD, İtalya ve Birleşik Krallık'ta yüzde 10'a varan artışlar sağlandı.

En fazla ihracatı yapılan 3 ürün grubu "evsel ve endüstriyel soğutma makineleri", "içten yanmalı motor ve aksamı" ile "inşaat ve madencilik makineleri" oldu. Takım tezgahları ihracatı yüzde 15,3 artarak 1,5 milyar dolar eşiğine ulaştı. Sektörün kilogram başına ihracat fiyatı ortalaması da 6,2 dolardan 7,2 dolara yükseldi.

"Yeni yılda hedef 30 milyar dolar"

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, açıklamada, dünya makine ihracatının yüzde 1 daraldığı bir yılı artışla kapattıklarını belirterek, yeni yılda hedeflerinin 30 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Karavelioğlu, "Avrupa Yeşil Mutabakatı ile entegrasyona erken başladığımız için bu konuda, doğudaki rakiplerimizden hayli avantajlı bir durumdayız. Gün geçtikçe daha belirgin hale gelen bu avantajın sektörümüze yatırım çekmek konusunda önemli faydaları olacağını da beklemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Dünyada merkez bankalarının parasal sıkılaşma politikalarının gölgesinde geçen 2023'e ilişkin son sanayi PMI göstergesinde, küresel makine siparişlerindeki düşüşün belirgin olduğunu kaydeden Karavelioğlu, Türkiye'de makinecilerin rakip ülkelerden yıl boyunca pozitif yönde farklılaştığını anlattı.

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