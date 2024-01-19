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Ekonomi
TRT Haber 19.01.2024 10:34

Bakan Şimşek: Bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Seçim ekonomisi iddiaları gerçeği yansıtmıyor. 2024 yılında bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız" dedi.

Bakan Şimşek: Bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız
[Fotograf: AA]

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda seçim ekonomisi iddialarının gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak şunları kaydetti;

2024 yılında bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü destekleriyle Program hedeflerimize ulaşmak için gerekli politikaları kararlılıkla uyguluyoruz.

 "Piyasa bozucu manipülatif haberlere itibar etmeyin"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi sosyal medya hesabından bazı basın yayın organlarında yer alan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Şimşek’ten 31 Mart’a kadar kesenin ağzının açılmasını istedi." iddiasının doğru olmadığını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bakan Şimşek arasında geçtiği iddia edilen konuşmaların tamamen asılsız olduğunun vurgulandığı paylaşımda, "Ülkemizin ekonomi yönetimi, Orta Vadeli Program (OVP) hedefleriyle uyumlu şekilde çalışmalarını sürdürmekte ve bütçe disiplinini öncelemektedir. Piyasa bozucu manipülatif haberlere itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek
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