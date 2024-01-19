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Ekonomi
TRT Haber 19.01.2024 09:28

Yılın ilk faiz kararı 25 Ocak'ta açıklanacak

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yeni yılın ilk faiz kararını 25 Ocak Perşembe günü açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 42,5 seviyesine yükseltmişti.

Yılın ilk faiz kararı 25 Ocak'ta açıklanacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında 25 Ocak Perşembe günü toplanacak.

Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 250 baz puan artırılarak yüzde yüzde 42,5'e yükseltilmişti.

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