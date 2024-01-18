Hafif Sağanak Yağışlı 8.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.01.2024 20:47

S&P: Türk şirketlerinin sermaye piyasasına erişiminin iyileştirilmesi büyümeyi teşvik edebilir

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Türk şirketlerinin sermaye piyasasına erişiminin iyileştirilmesinin 2024-2025 yıllarında büyümeyi destekleyebileceğini belirterek, derecelendirilen Türk şirketlerinin çoğunun, daha ortodoks ekonomi politikasına dönüşten faydalanabilecek iyi bir konumda olduğunu bildirdi.

S&P: Türk şirketlerinin sermaye piyasasına erişiminin iyileştirilmesi büyümeyi teşvik edebilir
[Fotoğraf: Depo Photos]

S&P Global, "Türk Şirketlerinin Sermaye Piyasasına Erişiminin İyileştirilmesi 2024-2025 Yıllarında Büyümeyi Teşvik Edebilir" başlıklı rapor yayımladı.

Derecelendirme kuruluşundan rapora ilişkin yapılan açıklamada, derecelendirilen Türk şirketlerinin çoğunun, ülkenin son zamanlarda daha ortodoks bir ekonomi politikasına yönelmesinden faydalanabilecek iyi bir konumda olduğu vurgulandı.

Türk şirketlerinin son yıllarda yüksek enflasyon, dalgalı para birimi ve yüksek faiz oranlarıyla mücadele etmek zorunda kaldığına işaret edilen raporda, ancak S&P'nin derecelendirdiği şirketlerin çoğunun bağımsız kredibilitelerini koruduğu belirtildi.

Öte yandan, açıklamada, ülkede sert iniş, Avro Bölgesi'nde ekonomik yavaşlama, değişken döviz kurları ve hükümetin politika değişikliğinin sürdürülebilirliğine ilişkin belirsizlikler başta olmak üzere risklerin sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen S&P Global Analisti Alexander Griaznov, politika reformlarının planlandığı gibi devam etmesi durumunda Türk şirketlerinin uluslararası sermaye piyasalarına daha iyi erişimden faydalanabileceğine inandıklarına dikkati çekerek, bunun da şirketlerin sadece hayatta kalmaya odaklanmak yerine, kademeli olarak yatırımlarını artırmalarına ve büyümeye geri dönmelerine olanak tanıyacağını ifade etti.

Griaznov, artan faiz oranlarına rağmen Türk şirketlerinin mevcut kaldıraç ve faiz karşılama ölçütlerini koruyacağına inandıklarını ve yüksek enflasyon nedeniyle karlılıkta daha fazla bozulma öngörmediklerini bildirdi.

Sıradaki Haber
Goldman Sachs: Türkiye'de enflasyon beklenenden hızlı gerileyerek yüzde 30 seviyelerine inebilir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:29
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Uganda'da Türk iş insanlarıyla bir araya geldi
21:33
Fransa'da "İsrail'i soykırımla suçlamak ahlaki eşiği aşmaktır" diyen Dışişleri Bakanı'na tepki
21:23
Ölen İsrailli askerin annesi, oğlunun hükümeti eleştiren mezar taşının kaldırılmasına tepki gösterdi
21:18
İtalya Başbakanı Meloni, Microsoft'un kurucusu Bill Gates ile yapay zekayı görüştü
21:16
Samsun-Ankara kara yolu benzin tankerinin devrilmesi nedeniyle ulaşıma kapandı
21:07
Altun: Türkiye Yüzyılı'nın uzaya uzanan gayret dolu hikayesinin gururunu yaşıyoruz
Astronotlar uzay aracına hareket etti
Astronotlar uzay aracına hareket etti
FOTO FOKUS
TRT Haber ekibi fırlatma rampasının en yakın noktasında
TRT Haber ekibi fırlatma rampasının en yakın noktasında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ