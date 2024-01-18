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Dünya
AA 18.01.2024 20:39

Goldman Sachs: Türkiye'de enflasyon beklenenden hızlı gerileyerek yüzde 30 seviyelerine inebilir

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, Türkiye'de enflasyonun beklenenden daha hızlı gerileyebileceği öngörüsünde bulundu.

Goldman Sachs: Türkiye'de enflasyon beklenenden hızlı gerileyerek yüzde 30 seviyelerine inebilir
[Fotograf: AP]

Goldman Sachs'ın Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika ekonomi analistlerinin yayımladığı raporda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) piyasadaki para arzını azaltma hızı göz önünde bulundurulduğunda, enflasyonun beklenenden daha hızlı gerileyebileceği vurgulandı.

Raporda, enflasyonun yüzde 42,6 olan öngörülere kıyasla yıl sonunda yüzde 30 seviyelerine kadar inebileceği aktarıldı.

TCMB'nin şu anki iletişimine bakıldığında, Bankanın bu ay politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkaracağı öngörüsünde bulunulan raporda, Goldman Sachs'ın politika faizine ilişkin önceki tahmininin yüzde 42,5 olduğu anımsatıldı.

Raporda, enflasyonun, piyasaların fiyatladığından daha hızlı gerilemesiyle Bankanın politika faizini yıl ortasında indirmeye başlayabileceği, bunu da TL üzerinde baskı oluşmadan yapabileceği kaydedildi.

Raporda, "'Enflasyonun beklentilerden daha hızlı gerilemesinin mutlaka büyük bir negatif çıktı açığı gerektirmeyeceği' yönündeki görüşümüz dikkate alındığında para politikasındaki erken gevşeme riski piyasaların fiyatlamasından daha düşük" denildi.

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