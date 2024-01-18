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Dünya
AA 18.01.2024 20:02

Erbil'de ABD öncülüğündeki koalisyon üssünü hedef alan bomba yüklü İHA düşürüldü

Irak'ın Erbil kentinde, Erbil Uluslararası Havalimanı yakınında bulunan ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon üssünü hedef alan bomba yüklü insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü belirtildi. IKBY, koalisyon üssüne herhangi bir saldırı gerçekleşmediğini bildirdi.

Erbil'de ABD öncülüğündeki koalisyon üssünü hedef alan bomba yüklü İHA düşürüldü
[Fotograf: Reuters]

Yerel medyada güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberlere göre, Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki koalisyon üssünü hedef alan bomba yüklü İHA'nın düşürüldüğü kaydedildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) konuya ilişkin henüz bir resmi açıklama yapılmadı.

IKBY Güvenlik Konseyi'nin açıklamasında, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun 15 Ocak saat 23.30'da Erbil'deki birçok sivil yerleşim birimine çok sayıda balistik füzelerle gerçekleştirdiği saldırılarda 4 sivilin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi: Erbil Uluslararası Havalimanı'na saldırı olmadı

IKBY Terörle Mücadele Birimi, resmi Facebook hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Erbil Uluslararası Havalimanı'na yönelik herhangi bir saldırı olmadığını ve İHA'nın da düşürülmediğini duyurdu.

Yerel medyada güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberlerde, Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki koalisyon üssünü hedef alan bomba yüklü İHA'nın düşürüldüğü kaydedilmişti.

IKBY Güvenlik Konseyi'nin açıklamasında, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun 15 Ocak saat 23.30'da Erbil'deki birçok sivil yerleşim birimine çok sayıda balistik füzelerle gerçekleştirdiği saldırılarda 4 sivilin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

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