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Dünya
AA 18.01.2024 17:44

Hindistan, Aden Körfezi'nde dronla vurulan gemiye yardım ettiğini açıkladı

Hindistan Donanması, Aden Körfezi'nde Marshall Adaları bandıralı bir geminin dronla hedef alınmasının ardından gemiye yardımda bulunduğunu bildirdi.

Hindistan, Aden Körfezi'nde dronla vurulan gemiye yardım ettiğini açıkladı
[Fotograf: AP]

Hindistan Donanması'ndan, Aden Körfezi'nde dronla vurulan Marshall Adaları bandıralı "MV Genco Picardy" adlı gemiye ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, "MV Genco Picardy"nin, hedef alınmasının ardından yardım çağrısında bulunduğu ve bunun üzerine "INS Visakhapatnam" muhribi gemiye yardım etti.

"MV Genco Picardy"de bulunan 22 kişilik mürettebattan 9'unun Hint olduğu kaydedilen açıklamada, gemideki herkesin güvende olduğu ve yangının kontrol altına alındığı bilgisi verildi.

Açıklamada, geminin normal rotasına devam ettiğine işaret edildi.

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