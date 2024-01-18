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Dünya
AA 18.01.2024 17:35

İsrail saldırıları nedeniyle Refah bölgesinin nüfusu 4 kattan fazla arttı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerin sığındığı Refah bölgesinin nüfusu dört kattan fazla arttı.

İsrail saldırıları nedeniyle Refah bölgesinin nüfusu 4 kattan fazla arttı
[Fotograf: AA]

Yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in havadan, karadan ve denizden saldırılarına hedef oluyor.

Saldırılar nedeniyle başta Gazze'nin kuzeyi olmak üzere bölgede ağır yıkım oluşurken, 1,9 milyon Filistinli de yerinden oldu.

Daha önce Gazze'nin orta ve güneyinin "güvenli olduğunu" iddia eden İsrail ordusu, saldırılarını buralarda yoğunlaştırdı.

Son günlerde Gazze'nin orta kesimlerinin yanı sınıra güneyde yer alan Han Yunus bölgesi İsrail ordusunun yoğun saldırılarına hedef oluyor.

Bu nedenle de yerinden olan Gazzelilerin büyük kısmı Mısır sınırında yer alan Refah bölgesine göç etmek zorunda kaldı.

Refah başta olmak üzere yerinden edilen Filistinliler bölgedeki ağır yıkım nedeniyle derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda hayat mücadelesi veriyor.

Refah bölgesinin nüfusu 1,2 milyonu aştı

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'ndan (UNRWA) yapılan açıklamaya göre, Refah bölgesinin nüfusu 1,2 milyonu aştı.

Bu da yaklaşık 2,3 milyon kişinin yaşadığı Gazze nüfusunun yarısından fazlasının bugün itibarıyla Refah bölgesinde olduğu anlamına geliyor.

Daha önce 280 bin kişinin yaşadığı Refah bölgesinin nüfusu, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen Filistinlilerin sığınmasıyla 4 kattan daha fazla arttı.

UNRWA açıklamasında Gazze'nin orta kesimlerinde de nüfus yoğunluğunun olabildiğine fazla olduğu dile getirilerek, "Orta kesimler de oldukça kalabalık, insanlar yiyecek ve ilaç bulmak için çabalıyor, üşüyor. Gazze'nin kuzeyi hakkında çok az bilgi var ve erişim oldukça kısıtlı." ifadesine yer verildi.

İsrail Refah'ı da vuruyor

Yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesi de sık sık İsrail saldırılarının hedefi oluyor.

İsrail'in bu gece Refah'ta bir eve düzenlediği bombalı saldırıda çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere 19 Filistinli öldürüldü.

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