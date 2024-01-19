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Ekonomi
AA 19.01.2024 09:28

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,1 artışla 8.993,75 puandan başladı.

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 8.993,75 seviyesinden işlem gördü.

Dün, satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,9 altında 8.985,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında 8.992,75 puan oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı para politikası adımlarına ilişkin belirsizliğin devam etmesine karşın teknoloji hisseleri öncülüğünde pozitif bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi ve uluslararası yatırım pozisyonu verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra İngiltere'de perakende satışlar, Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ile ikinci el konut satışları verilerinin izleneceğini dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 9.000 ve 9.100 puanın direnç konumunda olduğunu belirterek, 8.900 ve 8.800 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını kaydetti.

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