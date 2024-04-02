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Ekonomi
TRT Haber 02.04.2024 08:46

Ticaret Bakanlığı ekipleri bayram hazırlıklarını tamamladı

Ticaret Bakanlığı, Ramazan Bayramı alışverişi nedeni ile karşılaşılabilecek olumsuzluklara karşı önlem aldı.

Ticaret Bakanlığı ekipleri bayram hazırlıklarını tamamladı

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların mağdur olmaması ve hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla ramazan ayı boyunca sürdürülen yoğun denetim faaliyetlerini ramazan ayının son günlerinde ve Ramazan Bayramı süresince artırarak etkin bir şekilde sürdüreceği vurgulandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Özellikle alışveriş merkezleri, gıda ve bayramlık ürün satan perakende işletmeler ve tüm marketler yakın takibimiz altında olmaya devam edecektir. Bu çerçevede, vatandaşlarımıza şahit oldukları fahiş fiyat artışlarını Bakanlığımızın çağrı merkezine ve Bakanlığımızın web sayfasına bildirebileceklerini bir kez daha belirtmek isteriz.

Diğer yandan da işletmelerimizin, mevzuatımıza uyum sağlama ve vatandaşlarımızı mağdur etmeme noktasında gerekli hassasiyeti göstermeleri gerektiğini, aksi halde, vatandaşlarımızı mağdur eden her türlü girişime karşı, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da, Bakanlığımızca gerekli yaptırımların uygulanacağını ifade etmek isteriz. "

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Ticaret Bakanlığı Ramazan Bayramı
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