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Ekonomi
AA 01.04.2024 17:17

Bakan Bolat: Sürdürülebilir büyüme için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, seçimlerin ardından yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı sürdürülebilir büyüme için durmaksızın çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Bakan Bolat: Sürdürülebilir büyüme için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz

Ticaret Bakanı Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Seçim sonuçlarının ülkeye, millete ve kazanan adaylara hayırlı olmasını temenni eden Bolat, seçimlerin sağduyulu ve sakin bir ortamda yapılmış olmasının, halkın demokratik olgunluğunu gösterdiğini belirtti.

"Birlikte çalışacağız"

Bolat, seçimlerin ardından atılacak adımlara işaret ederek, şunları kaydetti:

"Seçimi geride bırakmış olarak, önümüzdeki dönemde halkımızın refahını arttırmak ve ülkemiz ekonomisini daha fazla güçlendirmek hedeflerimiz doğrultusunda, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı sürdürülebilir büyüme için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizin gelişmesi ve 'Türkiye Yüzyılı' hedefi yolunda, ekonomi ve iş dünyasının tüm aktörleriyle ve halkımızla birlikte çalışacağız."

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Ticaret Bakanlığı Ömer Bolat
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