Açık 22.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 01.04.2024 18:31

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,17 değer kazanarak 9.157,54 puandan tamamladı.

Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 15,14 puan artarken, toplam işlem hacmi 107,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,08, holding endeksi yüzde 1,41 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,36 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 5,39 ile madencilik oldu.

Öte yandan dolar/TL bugün yüzde 1,9 azalışla 31,7540'a gerileyerek 21 Mart'tan bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Küresel piyasalarda tatil havası devam ederken, bu hafta gözler, başta ABD'de açıklanacak istihdam raporu olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de fabrika siparişleri, dayanıklı mal siparişleri, JOLTS açık iş sayısı, Almanya'da ve Avro Bölgesinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Almanya'da enflasyonun öne çıkacağını söyledi.

Teknik açıdan endeks kontratında 9.200 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını ifade eden analistler, 8.900 ve 8.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

ETİKETLER
Borsa Borsa İstanbul
Sıradaki Haber
Bakan Bolat: Sürdürülebilir büyüme için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:19
Dışişleri: Şifa Hastanesi'ndeki görüntüler İsrail'in Filistin halkını yok etme hedefinin delilidir
19:12
OpenAI, 15 saniyelik kayıttan ses klonlayabilen yeni teknolojisini tanıttı
18:37
Karabük'te bir evin balkonu parça parça dökülüyor
18:31
Malatya'da devrilen kamyondaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
18:32
Kassam Tugayları: Gazze'nin güneyinde İsrail güçlerinden iki grubu pusuya düşürdük
18:56
Hakan Fidan ve Yaşar Güler bir araya geldi
Kazakistan’da su taşkını: 13 binden fazla kişi tahliye edildi
Kazakistan’da su taşkını: 13 binden fazla kişi tahliye edildi
FOTO FOKUS
İran basını: İran'ın Şam Büyükelçisinin konutu hedef alındı
İran basını: İran'ın Şam Büyükelçisinin konutu hedef alındı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ