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Ekonomi
AA 14.03.2025 09:57

Ticaret Bakanlığı 988 personel alacak

Ticaret Bakanlığının 865'i sözleşmeli, 123'ü kadrolu olmak üzere alımını yapacağı 988 personele ilişkin şartlar belirlendi.

Ticaret Bakanlığı 988 personel alacak

Bakanlığın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İlanla, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın hafta sonu bilgisini verdiği personel alımına dair detaylar belli oldu.

Buna göre, 865 sözleşmeli ve 123 kadrolu personel, Bakanlığın merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında istihdam edilecek.

Son başvuru 11 Nisan

Adaylar, 24 Mart-11 Nisan'da dijital ortamda e-Devlet (Ticaret Bakanlığı/Kariyer Kapısı) veya Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden başvuruda bulunabilecek.

Şartlara uygun olmayan ve süresinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak. Posta yolu veya diğer şekillerde ulaşacak başvurular kabul edilmeyecek. Adaylar, yalnızca bir pozisyon ya da kadro için başvuru yapabilecek.

İstihdam edilecek sözleşmeli personelden 200'ü muayene memuru, 550'si gümrük muhafaza memuru, 3'ü ziraat mühendisi, 2'si makine mühendisi, 2'si inşaat mühendisi, 2'si elektrik mühendisi, 6'sı gıda mühendisi, 5'i tekstil mühendisi, 4'ü makine mühendisi, 4'ü kimya mühendisi, 1'i elektrik ve elektronik mühendisi, 1'i endüstri mühendisi, 30'u büro personeli, 20'si gemi adamı, 35'i şoför olacak.

50 tüketici hakem heyeti raportörü, 13 kaptan, 20 makinist, 4 veznedar, 6 satış memuru, 30 ambar memuru ise kadrolu alınacak.

Adaylar, alım sürecine, şartlarına ve sınavlarına ilişkin tüm bilgileri, Bakanlığın internet adresi (www.ticaret.gov.tr) ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden de görüntüleyebilecek.

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