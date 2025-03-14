Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Donald Trump, ABD'de üretilen viskilere getirdiği yüzde 50 gümrük vergisini kısa sürede kaldırmaması halinde AB'den ithal edilen tüm alkollü ürünlere yüzde 200 gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu.

AB'yi dünyanın en düşmanca ve istismarcı vergilendirme otoritesi olarak nitelendiren Trump, AB'nin "ABD'den faydalanmak için kurulduğu" görüşünü yineledi.

Ayrıca Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Beyaz Saray'da ağırlarken Oval Ofis'te yaptığı açıklamalarda da tarife planlarına ilişkin hiçbir şekilde geri adım atmayacağının sinyalini verdi.

Analistler, ABD Başkanı Trump'ın ticaret politikalarındaki yaklaşımının belirsizlikleri artırdığını, bu durumun ülkelerin ekonomi politikaları oluşturmasında öngörülebilirliği azalttığını ve yatırımcıları temkinli olmaya sevk ettiğini söyledi.

Ülkede dün açıklanan verilere göre ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) şubatta aylık bazda değişmezken, yıllık bazda yüzde 3,2 ile beklentilerin altında arttı.

Ayrıca, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 8 Mart ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 2 bin kişi azalışla 220 bine düştü.

Analistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin ardından ÜFE'nin de fiyat artışlarındaki yavaşlamaya işaret etmesinin ve iş gücü piyasasının dirençli kalmaya devam ettiğine işaret eden verilerin, ekonomik görünüme ilişkin bazı endişeleri bir miktar yatıştırdığını belirtti.

Öte yandan, ABD'de federal hükümete 14 Mart'a kadar finansman sağlanmasını öngören geçici bütçenin süresinin dolmasına kısa bir süre kala yeni bütçe tasarısına ilişkin ABD Kongresi'ndeki gelişmeler yakından izleniyor.

Cumhuriyetçilerin kontrolündeki ABD Temsilciler Meclisi, 30 Eylül'e kadar hükümete finansman sağlayacak bütçe tasarısını hafta başında onaylayarak Senato'ya göndermişti. Ancak ABD Senatosu'ndaki Demokratlar, daha kapsamlı bütçe müzakereleri için zaman kazanmak amacıyla 1 aylık geçici bir bütçe tasarısı geçirmek istiyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini gelecek haftaki toplantısında sabit tutacağına, yılın ilk faiz indirimini ise haziran ayında yapacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,29 seviyesinde dengelenirken, dolar endeksi yatay seyirle 104,0 seviyesinde bulunuyor.

Küresel ekonomideki belirsizliklere ilişkin endişelerin güvenli liman varlıklara olan talebi artırmasıyla altının ons fiyatı dün 2 bin 989 dolardan kapanarak rekor kırarken, bugün de rekor seviyesini 2 bin 993,87 dolara çıkardı. Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 2 bin 985 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı da önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 70 dolardan satılıyor.

New York Borsası'nda dün, S&P 500 endeksi yüzde 1,39, Nasdaq endeksi yüzde 1,96 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,30 düştü. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne pozitif bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında dün İngiltere hariç negatif bir seyir izlenirken, gözler bugün Almanya'da açıklanacak tüketici enflasyonuna çevrildi.

ABD'nin ticaret tarifeleri ve AB'nin misilleme açıklamaları piyasaların odağında olmayı sürdürürken, AB Komisyonu Sözcüsü Olof Gill dün AB'nin ABD tarifelerine yönelik aldığı karşılık önlemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AB'nin karşı önlemlerine ABD tarafının yine karşılık vermesi durumuna hazırlıklı olduklarını vurgulayan Gill, "Evet, ABD'den gelecek her şeye karşı hazırlıklıyız. Buna bir yıldan uzun süredir hazırlanıyoruz." dedi.

Gill, ABD'nin dün çelik ve alüminyum ithalatına uygulamaya başladığı yüzde 25 oranındaki tarifelerden derin üzüntü duyduklarını belirterek, "ABD'yi uygulanan tarifeleri derhal iptal etmeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Avrupa

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ise bugün yayınlanan bir röportajında ticaret savaşlarının küresel ekonomiye zarar vereceğini belirterek, "Ticareti önemli ölçüde azaltılacak gerçek bir ticaret savaşına girersek, bunun ciddi sonuçları olur." ifadelerini kullandı.

Analistler, halihazırda resesyon endişeleri gölgesindeki Avrupa ekonomisinin ABD'nin tutumu nedeniyle kar ve pazar payı kaybı ihtimalinin endişeleri artırdığını ifade ederek, AB'nin tarifelere yönelik misilleme adımlarının yakından takip edildiğini söyledi.

Dün, Almanya'da DAX 40 yüzde 0,48, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,64 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,80 değer kaybederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yatay seyretti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne de karışık bir seyirle başladı.

Asya

Asya borsalarında Güney Kore hariç pozitif bir seyir izlenirken, Çin'in iç tüketimi artırmak için adımlar atacağına yönelik haber akışı dikkati çekiyor.

Çin ekonomisi için ABD'nin tarifelerinin yanı sıra iç talepteki zayıflık, yerel yönetimlerin borç riskleri ve gayrimenkul sektöründeki düşüş temel risklerden olmayı sürdürüyor.

Ülkede, hükümetin bankaları kişisel tüketim kredileri vermeye teşvik edeceği ve iç tüketimi artırmaya yönelik adımlar atacağına yönelik haber akışı ise piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 yüzde 0,9, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,5 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 1,7 yükselirken, Güney Kore'de Kospi yüzde 0,1 düştü.

Yurt içi piyasalar

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,39 değer kazanarak 10.727,58 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 yükselişle 36,6075'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,2 artışla 36,6830 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, İngiltere'de sanayi üretimi ile dış ticaret dengesi ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.850 ve 11.000 puanın direnç, 10.600 ve 10.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.