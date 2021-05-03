Haber Giriş: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 05:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
THY'den Vancouver'a ilk uçuş gerçekleşti
[Fotoğraf: AA]
Türk Hava Yolları (THY), Kanada'nın Vancouver kentine ilk seferini gerçekleştirdi.
THY'nin, Toronto ve Montreal’den sonra Kanada’daki üçüncü uçuş noktasına seferleri, Vancouver Uluslararası Havalimanı'na inen TK075 sayılı uçakla başladı.
Yerel saatle 16.17’de alana inen ve 167 yolcu taşıyan THY uçağını, Türkiye'nin Vancouver Başkonsolosu Mehmet Taylan Tokmak ve THY Toronto Müdürü Zafer Bölükbaşı karşıladı.
Daha önceki ilk uçuşların aksine THY Vancouver seferi için yeni tip koronavirüsü (COVID-19) salgını nedeniyle karşılama töreni düzenlenmedi.
Vancouver ile Kuzey Amerika kıtasındaki uçuş noktasını 15'e çıkaran THY, ulusal ve uluslararası olmak üzere toplam 319 noktaya uçuş gerçekleştiriyor.
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